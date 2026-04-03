Мбаппе сделал признание журналистам

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе признал, что устал общаться с прессой.

«Я устал от интервью. Журналист хочет заставить тебя сказать то, что ты не хочешь произносить. А ты, в свою очередь, не хочешь говорить то, что он хочет от тебя услышать. Это как боксерский поединок», – сказал Мбаппе.