Мбаппе сделал признание журналистам

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе признал, что устал общаться с прессой.
«Я устал от интервью. Журналист хочет заставить тебя сказать то, что ты не хочешь произносить. А ты, в свою очередь, не хочешь говорить то, что он хочет от тебя услышать. Это как боксерский поединок», – сказал Мбаппе.
- 27-летний Мбаппе провел в этом сезоне 35 матчей за «Реал», забил 38 голов, сделал 6 ассистов.
- Он 13 раз становился лучшим бомбардиром различных турниров и выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона-2024/25.
