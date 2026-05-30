Досье на новичка «Зенита» Аугусто

«Зенит» практически завершил трансфер форварда «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. Издание «МЯЧ RU» опубликовало досье на бразильца.

«22-летний не совсем классический форвард «Трабзона» – подходит ли он Семаку? Давайте разбираться.

Фелипе – воспитанник легендарной академии «Коринтианса», но европейский опыт уже получил в бельгийском «Серкль Брюгге», где адаптировался к физическому футболу. «Трабзонспор» стал для него идеальным трамплином – там он забил 14 мячей за 2 494 сыгранных минут. У основного форварда Онуачу – 24 гола.

Чем крут Аугусто? При росте 187 см бразилец не является типичным медленным «столбом». Его главное преимущество – сочетание мощи и стартовой скорости. Он отлично играет корпусом, но при этом способен убежать от защитников на свободном пространстве. А ещe неплохо подыгрывает, хорош на втором этаже, левоногий – как нам известно, именно за эти качества его и высоко котирует Семак.

Поэтому он точно будет выглядеть предпочтительнее Соболева. Адаптироваться помогут другие бразильцы в команде, а Аугусто – интересный вариант, учитывая нынешний перегретый рынок страйкеров. Остается дождаться его прибытия», – написали аналитики.