Досье на новичка «Зенита» Аугусто

Сегодня, 11:11
11

«Зенит» практически завершил трансфер форварда «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. Издание «МЯЧ RU» опубликовало досье на бразильца.

«22-летний не совсем классический форвард «Трабзона» – подходит ли он Семаку? Давайте разбираться.

Фелипе – воспитанник легендарной академии «Коринтианса», но европейский опыт уже получил в бельгийском «Серкль Брюгге», где адаптировался к физическому футболу. «Трабзонспор» стал для него идеальным трамплином – там он забил 14 мячей за 2 494 сыгранных минут. У основного форварда Онуачу – 24 гола.

Чем крут Аугусто? При росте 187 см бразилец не является типичным медленным «столбом». Его главное преимущество – сочетание мощи и стартовой скорости. Он отлично играет корпусом, но при этом способен убежать от защитников на свободном пространстве. А ещe неплохо подыгрывает, хорош на втором этаже, левоногий – как нам известно, именно за эти качества его и высоко котирует Семак.

Поэтому он точно будет выглядеть предпочтительнее Соболева. Адаптироваться помогут другие бразильцы в команде, а Аугусто – интересный вариант, учитывая нынешний перегретый рынок страйкеров. Остается дождаться его прибытия», – написали аналитики.

  • Сине-бело-голубые достигли компромисса с потенциальным новичком – зарплата в размере 2,5 миллиона евро + бонусы.
  • В сезоне-2025/26 Аугусто забил 15 голов в 40 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

«Зенит» достиг компромисса по зарплате с Фелипе Аугусто
Раскрыт размер зарплаты, на которую рассчитывает Аугусто в «Зените»
«Зенит» пытается сбить цену на Фелипе Аугусто
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Трабзонспор Зенит Аугусто Фелипе
Комментарии (11)
Semenycch
1780132053
Да, этот бразилец универсальный форвард и убежать может и на добивании и головой в толпе игроков после углового и обыграться с партнером может, но все это пока довольно далеко от мастерства Халка или Малкома. Впрочем он молод.
Desma
1780132116
Судя по данной характеристике, похож на правоногого Ренана, но заиграет ли большой вопрос? 😏
Цугундeр
1780134780
Кабзда. Санечка не вернётся из отпуска..))
Дубина
1780134863
Еще один зулус в помойке)))
ZENIT-59
1780136507
Перспективный форвард! Может составить хорошую связку с Джон Джоном в атаке Зенита Джон Джон обладает хорошим дриблингом и может навесить на высокого Аугусто прямо в штрафную
NewLife
1780139044
А протечки в теплотрассе чинить умеет ? А то опять деньги на ветер😆
волчарик
1780139051
Один плюс точно вижу. Молодой но уже играющий, формируется новая команда.
FCSpartakM
1780143048
Ну то есть они берут Гонду, который бежит? Кек. Надо видосы глянуть
