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  • Российский игрок, которому не выплатили деньги за 3 месяца, обратился в ФИФА

Российский игрок, которому не выплатили деньги за 3 месяца, обратился в ФИФА

Сегодня, 08:57
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Российский вингер Денис Макаров обратился с претензией в ФИФА в отношении «Кайсериспора» – своего бывшего клуба.

«Клуб на протяжении трех месяцев не выплачивал Макарову заработную плату, что позволило российскому полузащитнику расторгнуть контракт по уважительной причине.

2 июня футболист направил в клуб претензию, в которой установил 15-дневный срок для погашения клубом имеющихся задолженностей. Клуб проигнорировал претензию и не исполнил финансовых обязательств.

Сегодня в Палату по разрешению споров Футбольного Трибунала ФИФА будет направлена жалоба в отношении клуба, в которой, помимо погашения задолженностей, футболист требует применить к клубу спортивные санкции в виде штрафа и запрета на регистрацию новых футболистов на два ближайших трансферных периода», – говорится в сообщении правовой компании «Алетейя».

  • 28-летний Макаров выступал за «Кайсериспор» с января и провел за клуб 13 матчей, не сделав ни одного результативного действия.
  • Клуб занял в чемпионате Турции 17-е место по итогам сезона и вылетел из Суперлиги.

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Источник: телеграм-канал «Первая футбольная правовая компания »Алетейя«»
Турция. Суперлига Кайсериспор Макаров Денис
Комментарии (1)
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Красногвардейчик
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Сейчас все там в Гейропе усвоили, что по отношению к России, можно любой беспредел творить
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