Российский игрок, которому не выплатили деньги за 3 месяца, обратился в ФИФА

Российский вингер Денис Макаров обратился с претензией в ФИФА в отношении «Кайсериспора» – своего бывшего клуба.

«Клуб на протяжении трех месяцев не выплачивал Макарову заработную плату, что позволило российскому полузащитнику расторгнуть контракт по уважительной причине.

2 июня футболист направил в клуб претензию, в которой установил 15-дневный срок для погашения клубом имеющихся задолженностей. Клуб проигнорировал претензию и не исполнил финансовых обязательств.

Сегодня в Палату по разрешению споров Футбольного Трибунала ФИФА будет направлена жалоба в отношении клуба, в которой, помимо погашения задолженностей, футболист требует применить к клубу спортивные санкции в виде штрафа и запрета на регистрацию новых футболистов на два ближайших трансферных периода», – говорится в сообщении правовой компании «Алетейя».