Аугусто, на которого претендует «Зенит», оценили в сравнении с Дураном

Турецкий журналист, ведущий Radyopor Иса Кетуда оценил форварда «Трабзонспора» Фелипе Аугусто, который близок к переходу в «Зенит».

«Аугусто играл почти на всех позициях в атаке «Трабзонспора» в этом сезоне: левый фланг, правый фланг, атакующий полузащитник, нападающий... Хотя иногда он казался невидимым на поле, можно сказать, что в целом он хорошо сыграл в этом сезоне.

Он провeл 40 матчей за команду и забил 15 голов. Он не проблемный игрок, как Джон Дуран. Он очень профессиональный футболист, который серьeзно относится к своей работе. В «Трабзонспоре» у него пока не было проблем. В настоящее время в «Трабзонспоре» вообще нет игроков с проблемами», – сказал Кетуда.