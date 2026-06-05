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  • Аугусто, на которого претендует «Зенит», оценили в сравнении с Дураном

Аугусто, на которого претендует «Зенит», оценили в сравнении с Дураном

Сегодня, 09:50
1

Турецкий журналист, ведущий Radyopor Иса Кетуда оценил форварда «Трабзонспора» Фелипе Аугусто, который близок к переходу в «Зенит».

«Аугусто играл почти на всех позициях в атаке «Трабзонспора» в этом сезоне: левый фланг, правый фланг, атакующий полузащитник, нападающий... Хотя иногда он казался невидимым на поле, можно сказать, что в целом он хорошо сыграл в этом сезоне.

Он провeл 40 матчей за команду и забил 15 голов. Он не проблемный игрок, как Джон Дуран. Он очень профессиональный футболист, который серьeзно относится к своей работе. В «Трабзонспоре» у него пока не было проблем. В настоящее время в «Трабзонспоре» вообще нет игроков с проблемами», – сказал Кетуда.

  • 22-летний Фелипе Аугусто в минувшем сезоне забил 15 голов в 40 матчах за турецкий клуб.
  • Сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 20 миллионов евро. Он заключит с клубом РПЛ контракт до 2031 года с зарплатой 2,5 миллиона евро плюс бонусы.
  • Нападающий Джон Дуран, выступавший за «Зенит» с февраля по май на правах аренды, до этого играл за «Фенербахче».

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Трабзонспор Зенит Аугусто Фелипе Дуран Джон
Комментарии (1)
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Бумбраш
1780645546
Что, ещё прафисиАнал нее дюрашки?уж как от моето сырожа с Рыловной кончали,а сейчас вообще Зино помешательство случится?
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