Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына

Александр Тюкавин, отец форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о странном поведении сына после матча 4-го тура РПЛ против «Зенита» (0:3).

После игры Тюкавин показал жест, который сочли прозенитовским, – стрелку.

«Я даже не видел этот жест сразу после игры. Мне прислали его на следующий день после матча. Тогда же и началась шумиха. Каждый мыслит в меру воспалeнности своего сознания. Я ничего в этом не увидел.

Косте 24 года, он взрослый человек. Он сам объяснит вам природу этого жеста. Если люди ищут проблемы в результатах «Динамо» в этом жесте, мне нечего сказать. Каждый видит то, что хочет», – сказал Тюкавин-старший.