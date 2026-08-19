Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Экс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом

19 августа, 01:39
4

«Ницца» объявила о переходе полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя.

37-летний игрок перешeл во французский клуб свободным агентом и подписал контракт на один сезон с опцией продления ещe на год.

«Мне приятно присоединиться к «Ницце». Я всегда следил за клубом и даже контактировал с ним несколько лет назад. Как только руководители и тренер позвонили мне, я понял, что приеду сюда. Мы сразу нашли общий язык.

Я чувствую себя хорошо физически и остаюсь свежим ментально. Я прихожу сюда с большим смирением и желанием помочь команде провести хороший сезон, чтобы клуб вернулся туда, где должен быть. Не могу дождаться начала работы, знакомства с болельщиками «Ниццы» и опыта в Лиге 1», – сказал полузащитник.

  • Прошлый сезон Витсель провeл в «Жироне», за которую сыграл 32 матча, после чего выступил на чемпионате мира.
  • Он выходил на замену в матчах против США в 1/8 финала и против Испании в четвертьфинале.
  • Ранее Витсель выступал за «Стандард» (где выиграл два чемпионских титула Бельгии), «Бенфику», «Зенит», китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», дортмундскую «Боруссию» и «Атлетико».

Еще по теме:
Семак рассказал о проблемах в «Зените» 5
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова 3
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России 14
Источник: официальный сайт «Ниццы»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Трансферы Ницца Зенит Ницца Зенит Витсель Аксель
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Toomans
1787103654
Все-таки, у него действительно высокий уровень. Помню, как сожалел, когда увидел его игру в Зените и пытался сопоставить с тем, что видел от него в Бенфике - небо и земля. Но после Китая попасть в Дортмунд, а потом еще и в Атлетико - дорогого стоит!
Ответить
nik55
1787120010
эта новость для бо-жей только
Ответить
zigbert
1787204796
Когда есть силы можно и продолжить. Все таки Ницца не последний клуб Лиги-1.
Ответить
Главные новости
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
2
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
1
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
2
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
4
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
20
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Все новости
Все новости
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
11
Тренер «Ланса» отреагировал на 1:9 от «Комо»
Вчера, 01:55
2
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
4 ноября
6
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
4 ноября
4
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Черчесов отреагировал на 4-е место Сафонова в рейтинге лучших вратарей мира
3 ноября
1
Роналду, Месси, Ямаль и Мбаппе вошли в шорт-лист символической сборной года
2 ноября
«Монако» может подписать еще одного россиянина
1 ноября
2
На Украине объяснили, почему помешали Мбаппе получить «Золотой мяч»
1 ноября
3
Видео«ПСЖ» попытался жестко напугать Сафонова – его реакция
1 ноября
2
Игрок «Галатасарая» перепутал Батракова с Головиным
31 октября
5
Украина помешала Мбаппе получить «Золотой мяч»
31 октября
13
Заявление Сафонова после матча с «Гавром»
31 октября
2
Сафонов получил оценку за игру с «Гавром»
31 октября
5
Две страны поставили Сафонова на 1-е место в голосовании за трофей Яшина
31 октября
4
Стало известно, сколько баллов набрал Сафонов в голосовании за трофей имени Льва Яшина
31 октября
Стала известна оценка Сафонова за игру с «Гавром»
30 октября
4
Луис Энрике установил рекорд по победам в «ПСЖ» среди тренеров
30 октября
2
Лига 1. 3 гола и 2 ассиста Хакими принесли «ПСЖ» крупную победу над «Гавром» (5:1)
30 октября
4
Акинфеев отреагировал на 4-е место Сафонова в рейтинге лучших вратарей мира
30 октября
Головин назвал свою цель в «Монако»
30 октября
1
Семин оценил 4-е место Сафонова в рейтинге лучших вратарей мира
30 октября
2
Экс-вратарь «ПСЖ» – о Сафонове: «Не может как следует закрывать ближний угол»
30 октября
5
Бывший вратарь «ПСЖ» назвал недостаток в игре Сафонова
30 октября
5
Представитель от Беларуси не поддержал Сафонова в голосовании за приз лучшему вратарю года
29 октября
1
Байдачный – о 4-м месте Сафонова в рейтинге лучших вратарей мира: «Кто даст награду русскому?»
29 октября
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+