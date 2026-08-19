Экс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом

«Ницца» объявила о переходе полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя.
37-летний игрок перешeл во французский клуб свободным агентом и подписал контракт на один сезон с опцией продления ещe на год.
«Мне приятно присоединиться к «Ницце». Я всегда следил за клубом и даже контактировал с ним несколько лет назад. Как только руководители и тренер позвонили мне, я понял, что приеду сюда. Мы сразу нашли общий язык.
Я чувствую себя хорошо физически и остаюсь свежим ментально. Я прихожу сюда с большим смирением и желанием помочь команде провести хороший сезон, чтобы клуб вернулся туда, где должен быть. Не могу дождаться начала работы, знакомства с болельщиками «Ниццы» и опыта в Лиге 1», – сказал полузащитник.
- Прошлый сезон Витсель провeл в «Жироне», за которую сыграл 32 матча, после чего выступил на чемпионате мира.
- Он выходил на замену в матчах против США в 1/8 финала и против Испании в четвертьфинале.
- Ранее Витсель выступал за «Стандард» (где выиграл два чемпионских титула Бельгии), «Бенфику», «Зенит», китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», дортмундскую «Боруссию» и «Атлетико».
Источник: официальный сайт «Ниццы»