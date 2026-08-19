Экс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом

«Ницца» объявила о переходе полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя.

37-летний игрок перешeл во французский клуб свободным агентом и подписал контракт на один сезон с опцией продления ещe на год.

«Мне приятно присоединиться к «Ницце». Я всегда следил за клубом и даже контактировал с ним несколько лет назад. Как только руководители и тренер позвонили мне, я понял, что приеду сюда. Мы сразу нашли общий язык.

Я чувствую себя хорошо физически и остаюсь свежим ментально. Я прихожу сюда с большим смирением и желанием помочь команде провести хороший сезон, чтобы клуб вернулся туда, где должен быть. Не могу дождаться начала работы, знакомства с болельщиками «Ниццы» и опыта в Лиге 1», – сказал полузащитник.