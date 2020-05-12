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Китай. Суперлига
Команды
Тяньцзинь Цюаньцзянь
Тяньцзинь Цюаньцзянь
Тяньцзинь
Китай. Суперлига
Сайт:
http://songjiangfc.enorth.com.cn/
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Китайский «Тяньцзинь Тяньхай» обанкротился. В нем тренировал Каннаваро, выступали Витсель и Пато
2020.05.12 12:21
1
Пато покинул «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и может вернуться в Серию А
2019.03.16 17:36
3
Витсель: «2018-й год был особенным для меня»
2019.01.01 21:41
Диего Коста может перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
2018.12.05 07:45
2
«Милан» может вернуть Пато, если не подпишет контракт с Ибрагимовичем
2018.11.11 08:34
3
«Рома» рассматривает экс-тренера «Фиорентины» Соузу на замену Ди Франческо
2018.09.24 12:38
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» рассчитывает вернуть Модеста в Китай
2018.09.06 07:41
Модест обратился в ФИФА, чтобы получить от «Тяньцзинь Цюаньцзянь» долг в 12 миллионов. Игроком интересуется «Локомотив»
2018.08.22 00:50
Модест: «С легкостью могу представить себя в дортмундской «Боруссии»
2018.08.14 11:46
«Ницца» хочет вернуть Модеста, который входил в планы «Локомотива»
2018.08.14 08:16
Модест, входящий в интересы «Локомотива», требует от бывшего клуба 12 миллионов
2018.08.10 06:18
1
Модест расторг контракт с «Тяньцзинь». «Локомотив» – не главный приоритет форварда
2018.08.08 18:00
5
Агент: «Ради «Боруссии» Витсель отказал «Манчестер Юнайтед» и «Наполи»
2018.08.08 16:20
7
Агент: «Возможно, вариант с «Локомотивом» заинтересует Модеста»
2018.08.07 18:22
10
«Локомотив» интересуется Модестом. Это кандидатура спортивного директора клуба Штоффельхауса
2018.08.07 12:24
14
Видео
Витсель прибыл в Дортмунд для подписания четырехлетнего контракта с «Боруссией»
2018.08.06 16:14
6
«Манчестер Юнайтед» – фаворит в борьбе за Витселя
2018.08.02 16:11
3
«Тяньцзинь» предложил «МЮ» купить Витселя
2018.08.02 10:16
Витсель успешно прошел медосмотр в дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера – 20 миллионов
2018.07.31 14:08
25
Витсель выбирает между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией»
2018.07.25 14:53
Витсель заменит в «ПСЖ» Мотту
2018.07.25 09:46
3
«Боруссия» продаст Вайгля в «ПСЖ» за 50 миллионов, если купит Витселя
2018.07.24 06:32
2
Агент: «Может ли Витсель вернуться в Европу? Такая возможность существовала всегда»
2018.07.23 12:20
Агент Витселя встречался с представителями «ПСЖ» и «Бернли»
2018.07.23 08:07
3
Витсель: «Вернуться в «Зенит»? Почему бы и нет»
2018.07.15 06:39
18
«Спартак» отказался продавать Промеса в Китай за 25 миллионов
2018.06.29 11:10
19
«Наполи» не хочет, чтобы «Тяньцзинь Цюаньцзянь» включал Витселя в сделку по Гамшику
2018.06.25 11:44
Фото
Витсель изменил прическу накануне ЧМ-2018, заплетя косички
2018.05.29 16:48
3
Иньеста признался, что уже определился со своим будущим
2018.04.15 00:30
Catalunya Radio: Иньеста перейдет в китайский клуб по окончании сезона и заработает 37 миллионов
2018.04.12 15:11
8
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