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  • «Локомотив» интересуется Модестом. Это кандидатура спортивного директора клуба Штоффельхауса

«Локомотив» интересуется Модестом. Это кандидатура спортивного директора клуба Штоффельхауса

7 августа 2018, 12:24
14

Нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Антони Модест входит в сферу интересов «Локомотива».

Кандидатуру 30-летнего футболиста предложил спортивный директор клуба Эрик Штоффельхаус.

Как ранее сообщалось, приоритетным вариантом в линию нападение москвичи обозначили Федора Смолова из «Краснодара». По информации СМИ, клубы уже вступили в переговоры.

При этом «Локомотив» может приобрести Модеста, если сделка по россиянину не состоится.

За «Тяньцзинь Цюаньцзянь» француз выступает с июля 2017 года. За это время француз провел за китайский клуб 29 матчей, забил 16 голов и сделал девять результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тяньцзинь Цюаньцзянь Локомотив Модест Антони
Комментарии (14)
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Garrincha58
1533634973
Фарфан старый Эдер тоже теперь еще Модест какой то хотя скорей всего это утка а перейдет Смолов на рельсовые работы смолить шпалы 15 суток общественных работ
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ВикторВВ
1533635163
Палыч же сказал-денег нету!))
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кузнецов артем
1533636812
Лучше бы Ориги взяли, Клопу он все равно не нужен и стоит он как Смолов, но при этом ему 23
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Пестрый
1533637113
Возникает один вопрос? Где деньги Зин? ржд как известно не частная лавочка, геркус со своим другом немцем решили денежки попилить? Тогда лохо ждет судьба Рубина или Динамо и то в самом лучшем случае!
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hevbn 28
1533642723
Вряд ли Модест поедет в Локо., в смысле денег , не думаю ,что "железнодорожники" смогут перебить китайцев , а если Антони уже заработал достаточно денег "на пенсию" и хочет под завершение карьеры поиграть на высоком уровне , то думаю скорее он поедет во Францию или в Германию там его помнят и ценят , в Бундеслиги пару лет тому назад он был одним из лучших бомбардиров сезона , думаю не одна немецкая команда захочет его взять себе ,если представится возможность.
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alexis02lion
1533645867
Пусть дальше интересуются, так как игрок такого уровня в Локо не поедет. Ладно бы в Спартак или Зенит, но не в Локо. До переезда в Китай он лучшим в бундеслиге по голам был, как Игало в Вотфорде, но оба дружно после замечательных сезонов укатили в Китай. Понятно, что он большой и может клепать голы, как голевая машина, затем его и хочет Локо, но это клуб не его амбиций. Вот в Питер вторым столбом к Дзюбе это было бы интересно.
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Сильвербой
1533653968
Может быть если только в аренду! Трансфер Локо не потянет!
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ArReal
1533656804
Это случайно - не этот, из "Городка"- Здатуйте, меня зовут Модест - все любят куриные кубики, а люблю козьи шарики? Если его - то он по игре Локомотиву подходит!)
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OfaZavr
1533658415
вот этот вариант более подходящий чем те ранее озвученные, тем более если он уже прилично подзаработал в Китае и хочет снова почувствовать вкус большого футбола)
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Sanches 1204
1533710759
Да берите уже кого-нибудь хоть,опять поинтересуются-поинтересуются напами и защитника возьмут
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