«Локомотив» интересуется Модестом. Это кандидатура спортивного директора клуба Штоффельхауса

Нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Антони Модест входит в сферу интересов «Локомотива».

Кандидатуру 30-летнего футболиста предложил спортивный директор клуба Эрик Штоффельхаус.

Как ранее сообщалось, приоритетным вариантом в линию нападение москвичи обозначили Федора Смолова из «Краснодара». По информации СМИ, клубы уже вступили в переговоры.

При этом «Локомотив» может приобрести Модеста, если сделка по россиянину не состоится.

За «Тяньцзинь Цюаньцзянь» француз выступает с июля 2017 года. За это время француз провел за китайский клуб 29 матчей, забил 16 голов и сделал девять результативных передач.