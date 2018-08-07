«Локомотив» интересуется Модестом. Это кандидатура спортивного директора клуба Штоффельхауса

Да берите уже кого-нибудь хоть,опять поинтересуются-поинтересуются напами и защитника возьмут
Нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Антони Модест входит в сферу интересов «Локомотива».
Кандидатуру 30-летнего футболиста предложил спортивный директор клуба Эрик Штоффельхаус.
Как ранее сообщалось, приоритетным вариантом в линию нападение москвичи обозначили Федора Смолова из «Краснодара». По информации СМИ, клубы уже вступили в переговоры.
При этом «Локомотив» может приобрести Модеста, если сделка по россиянину не состоится.
За «Тяньцзинь Цюаньцзянь» француз выступает с июля 2017 года. За это время француз провел за китайский клуб 29 матчей, забил 16 голов и сделал девять результативных передач.