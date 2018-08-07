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    «Локомотив» интересуется Модестом. Это кандидатура спортивного директора клуба Штоффельхауса

    Нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Антони Модест входит в сферу интересов «Локомотива».

    Кандидатуру 30-летнего футболиста предложил спортивный директор клуба Эрик Штоффельхаус.

    Как ранее сообщалось, приоритетным вариантом в линию нападение москвичи обозначили Федора Смолова из «Краснодара». По информации СМИ, клубы уже вступили в переговоры.

    При этом «Локомотив» может приобрести Модеста, если сделка по россиянину не состоится.

    За «Тяньцзинь Цюаньцзянь» француз выступает с июля 2017 года. За это время француз провел за китайский клуб 29 матчей, забил 16 голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2018 12:24
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 8 августа 2018, 09:45

      Да берите уже кого-нибудь хоть,опять поинтересуются-поинтересуются напами и защитника возьмут

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2018, 19:13

      вот этот вариант более подходящий чем те ранее озвученные, тем более если он уже прилично подзаработал в Китае и хочет снова почувствовать вкус большого футбола)

      2
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 7 августа 2018, 18:46

      Это случайно - не этот, из "Городка"- Здатуйте, меня зовут Модест - все любят куриные кубики, а люблю козьи шарики? Если его - то он по игре Локомотиву подходит!)

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 7 августа 2018, 17:59

      Может быть если только в аренду! Трансфер Локо не потянет!

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 7 августа 2018, 15:44

      Пусть дальше интересуются, так как игрок такого уровня в Локо не поедет. Ладно бы в Спартак или Зенит, но не в Локо. До переезда в Китай он лучшим в бундеслиге по голам был, как Игало в Вотфорде, но оба дружно после замечательных сезонов укатили в Китай. Понятно, что он большой и может клепать голы, как голевая машина, затем его и хочет Локо, но это клуб не его амбиций. Вот в Питер вторым столбом к Дзюбе это было бы интересно.

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 7 августа 2018, 14:52

      Вряд ли Модест поедет в Локо., в смысле денег , не думаю ,что "железнодорожники" смогут перебить китайцев , а если Антони уже заработал достаточно денег "на пенсию" и хочет под завершение карьеры поиграть на высоком уровне , то думаю скорее он поедет во Францию или в Германию там его помнят и ценят , в Бундеслиги пару лет тому назад он был одним из лучших бомбардиров сезона , думаю не одна немецкая команда захочет его взять себе ,если представится возможность.

      2
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      Рейтинг: +508

      triton004 7 августа 2018, 14:07

      Неймера берите

      0
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 7 августа 2018, 13:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Возникает один вопрос? Где деньги Зин? ржд как известно не частная лавочка, геркус со своим другом немцем решили денежки попилить? Тогда лохо ждет судьба Рубина или Динамо и то в самом лучшем случае!

      -6
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Пестрый 7 августа 2018, 16:35

      Россети тоже не частная лавочка, однако ЦСКА отстегивает своим легионерам не меньше. Или ты думаешь, что меньше, но они играют из патриотизьму?

      -1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > Пестрый 7 августа 2018, 17:15

      Деньги вообще-то с Лиги Чемпионов, все участники получают подъемные перед стартом! а в ходе турнира уже начисляются призовые! А Пример рубина и динамо не уместен! там покупали игроков пачками и за большие деньги!

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 7 августа 2018, 13:13

      Лучше бы Ориги взяли, Клопу он все равно не нужен и стоит он как Смолов, но при этом ему 23

      2
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 7 августа 2018, 12:46

      Палыч же сказал-денег нету!))

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