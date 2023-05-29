Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Антони Модест
Антони Модест
Завершил карьеру
14 апреля 1988 (38), Канн
#27 | Нападающий
186 см | 83 кг
Франция | Мартиника
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
«Боруссия» Д объявила об уходе пяти игроков – Ройс вручил им памятные подарки
2023.05.29 10:25
Фото
Модест – новый игрок дортмундской «Боруссии»
2022.08.08 20:55
«Боруссия» нашла замену Аллеру, у которого выявили онкологию
2022.08.07 22:59
«Боруссия» Д определила еще одного кандидата на замену Аллеру
2022.08.02 13:21
Ройс забил самый быстрый гол в истории Кубка Германии после выхода на замену
2020.09.15 09:25
Фото
Модест вернулся из Китая в «Кельн». В 2017 году его покупали за 35 миллионов
2018.11.18 01:23
4
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» рассчитывает вернуть Модеста в Китай
2018.09.06 07:41
Модест обратился в ФИФА, чтобы получить от «Тяньцзинь Цюаньцзянь» долг в 12 миллионов. Игроком интересуется «Локомотив»
2018.08.22 00:50
Модест: «С легкостью могу представить себя в дортмундской «Боруссии»
2018.08.14 11:46
«Ницца» хочет вернуть Модеста, который входил в планы «Локомотива»
2018.08.14 08:16
Модест, входящий в интересы «Локомотива», требует от бывшего клуба 12 миллионов
2018.08.10 06:18
1
Геркус подписался на Модеста в инстаграме
2018.08.09 13:14
3
Модест расторг контракт с «Тяньцзинь». «Локомотив» – не главный приоритет форварда
2018.08.08 18:00
5
Агент: «Возможно, вариант с «Локомотивом» заинтересует Модеста»
2018.08.07 18:22
10
«Локомотив» интересуется Модестом. Это кандидатура спортивного директора клуба Штоффельхауса
2018.08.07 12:24
14
Сандро Вагнер – лидер Бундеслиги по забитым головой мячам
2018.02.20 10:53
1
Форвард «Кельна» Модест перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
2017.07.13 00:29
2
Тренер «Кельна»: «Модест хочет играть в Китае»
2017.07.07 09:32
Модест планирует закончить карьеру в «Кельне»
2017.07.03 07:59
1
«Вест Хэм» хочет приобрести Модеста
2017.07.01 11:56
Форвард «Кельна» Модест перейдет в клуб из Китая за 35 миллионов
2017.06.20 07:17
3
«Кельн» отказался продавать Модеста в Китай за 30 миллионов, но переговоры продолжаются
2017.06.19 08:03
«Вест Хэм» интересуется тремя игроками Бундеслиги
2017.05.03 14:36
Нападающий «Кельна» может перейти в дортмундскую «Боруссию»
2017.05.03 09:54
4
Хорн заявил, что считает Модесте лучшим форвардом, чем Левандовски и Обамеянг
2017.03.20 12:21
1
Бундеслига. «Фрайбург» на своем поле оказался сильнее «Кельна»
2017.02.12 21:24
Бундеслига. Хет-трик Модесте принес «Кельну» разгромную победу над «Гамбургом»
2016.10.30 21:20
1
Видео
Вратарь «Аугсбурга» заплатит более 100 евро за порчу газона
2015.12.08 19:53
2
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+