Тренер «Кельна»: «Модест хочет играть в Китае»

Главный тренер «Кельна» Петер Штегер уверен, что нападающий Антони Модест лукавил, когда заявил о своем нежелании переезжать в чемпионат Китая.
«Велись разговоры о переходе Модеста в один из китайских клубов. Я знаю, что ему было сделано конкретное предложение. Уверен, что ему хотелось бы играть в Китае, если бы ему была предоставлена такая возможность.
Но сейчас Модест является важным игроком для нашей команды. Надеюсь, что он останется. Если же он уйдет, то мы сможем его заменить», – сказал Штегер.
Ранее сообщалось, что «Тяньцзинь Цюаньцзянь» вел переговоры с футболистом.
Источник: Goal.com