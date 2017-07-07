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    Тренер «Кельна»: «Модест хочет играть в Китае»

    Главный тренер «Кельна» Петер Штегер уверен, что нападающий Антони Модест лукавил, когда заявил о своем нежелании переезжать в чемпионат Китая.

    «Велись разговоры о переходе Модеста в один из китайских клубов. Я знаю, что ему было сделано конкретное предложение. Уверен, что ему хотелось бы играть в Китае, если бы ему была предоставлена такая возможность.

    Но сейчас Модест является важным игроком для нашей команды. Надеюсь, что он останется. Если же он уйдет, то мы сможем его заменить», – сказал Штегер.

    Ранее сообщалось, что «Тяньцзинь Цюаньцзянь» вел переговоры с футболистом.

    Источник: Goal.com

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    07.07.2017 09:32
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