Определен явный фаворит на получение «Золотого мяча» в 2026 году

Букмекеры обновили котировки на обладателя следующего «Золотого мяча».

После первого тура группового этапа ЧМ-2026 явным фаворитом на получение награды стал Гарри Кейн.

Если нападающий сборной Англии и «Баварии» возьмет награду, то сыграет ставка с коэффициентом 2.75.

Коэффициенты на победу других претендентов – от 7.00 и выше.