Определен явный фаворит на получение «Золотого мяча» в 2026 году

Букмекеры обновили котировки на обладателя следующего «Золотого мяча».
После первого тура группового этапа ЧМ-2026 явным фаворитом на получение награды стал Гарри Кейн.
Если нападающий сборной Англии и «Баварии» возьмет награду, то сыграет ставка с коэффициентом 2.75.
Коэффициенты на победу других претендентов – от 7.00 и выше.
- Гарри Кейн («Бавария», Англия) – 2.75;
- Майкл Олисе («Бавария», Франция) – 7.00;
- Усман Дембеле («ПСЖ», Франция) – 7.00;
- Ламин Ямаль («Барселона», Испания) – 8.00;
- Килиан Мбаппе («Реал», Франция) – 9.00;
- Витинья («ПСЖ», Португалия) – 11.00;
- Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия) – 12.00;
- Деклан Райс («Арсенал», Англия) – 12.00;
- Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина) – 17.00;
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия) – 26.00.
Источник: Спортс’’