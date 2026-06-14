Сменилась сборная-лидер по голам на ЧМ

Сборная Германии побила рекорд Бразилии по количеству голов в финальных стадиях чемпионатов мира.

В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 немцы разгромили команду Кюрасао со счетом 7:1. Теперь на счету немецкой национальной команды 239 мячей – на один больше, чем у бразильцев (238).