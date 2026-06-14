Сменилась сборная-лидер по голам на ЧМ

Сборная Германии побила рекорд Бразилии по количеству голов в финальных стадиях чемпионатов мира.
В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 немцы разгромили команду Кюрасао со счетом 7:1. Теперь на счету немецкой национальной команды 239 мячей – на один больше, чем у бразильцев (238).
- Встреча Германия – Кюрасао прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США).
- Главным арбитром выступил марокканец Жалаль Жайед.
- Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим победителем турнира выступает сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 одолела Францию в серии пенальти (3:3 в основное время, 4:2 по пенальти).
Источник: «Бомбардир»