«Бавария» предложит Олисе около 25 миллионов в год, чтобы удержать его в команде

«Бавария» сделает крупное предложение о продлении контракта вингеру Майклу Олисе.
Мюнхенцы готовы платить французу около 25 миллионов евро в год до вычета налогов.
Это примерно вдвое выше его текущей зарплаты и ставит его в один ряд с самыми высокооплачиваемыми игроками – наравне с Джамалом Мусиалой.
В соглашении предусмотрен и крупный подписной бонус, примерно сопоставимый с 22 миллионами евро, которые «Бавария» выплатила Альфонсо Дэвису при подписании нового контракта.
Соглашение будет рассчитандо до 2031 года. «Бавария» хочет подписать его не позднее осени.
В руководстве клуба, и прежде всего в наблюдательном совете, предпочли бы сдерживать рост подобных расходов. Однако там понимают, что траты необходимы для сохранения в составе таких игроков.
- 24-летний Олисе в минувшем сезоне провел за «Баварию» 52 матча, забил 22 гола, сделал 31 ассист.
- Срок нынешнего контракта вингера с мюнхенцами рассчитан до середины 2029 года.