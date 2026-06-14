«Бавария» предложит Олисе около 25 миллионов в год, чтобы удержать его в команде

«Бавария» сделает крупное предложение о продлении контракта вингеру Майклу Олисе.

Мюнхенцы готовы платить французу около 25 миллионов евро в год до вычета налогов.

Это примерно вдвое выше его текущей зарплаты и ставит его в один ряд с самыми высокооплачиваемыми игроками – наравне с Джамалом Мусиалой.

В соглашении предусмотрен и крупный подписной бонус, примерно сопоставимый с 22 миллионами евро, которые «Бавария» выплатила Альфонсо Дэвису при подписании нового контракта.

Соглашение будет рассчитандо до 2031 года. «Бавария» хочет подписать его не позднее осени.

В руководстве клуба, и прежде всего в наблюдательном совете, предпочли бы сдерживать рост подобных расходов. Однако там понимают, что траты необходимы для сохранения в составе таких игроков.