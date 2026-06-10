В «Динамо» одним прилагательным описали условия контракта Шварца

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев высказался о контракте главного тренера Сандро Шварца.

«Не буду рассказывать о том, как технически шли переговоры со Шварцем. Но я следил за СМИ, там было немалое количество довольно-таки странных вбросов по поводу его зарплаты. Назывались суммы, взятые с потолка. Ненастоящие. Я не знаю, откуда люди брали эти цифры.

Писали также, будто в его контракте прописано, что в случае его прекращения Сандро будет выплачена вся сумма до окончания контракта, что тоже не является правдой.

Сейчас все договоренности достигнуты. Считаю, что это хорошие условия и для клуба, и для тренера. И мы однозначно рассчитываем, что новый тренер вместе с новым штабом сможет привести клуб к титулам и показать тот результат, который ждут болельщики», – сказал Ивлев.