Список рекордсменов ЧМ по количеству матчей – есть 4 участника ЧМ-2026

Составлен список рекордсменов чемпионата мира по количеству матчей. В нем есть четыре участника проходящего в эти дни турнира.

Лионель Месси (Аргентина) – 26 игр на ЧМ;

Лотар Маттеус (Германия) – 25;

Мирослав Клозе (Германия) – 24;

Паоло Мальдини (Италия) – 23;

Криштиану Роналду (Португалия) – 22;

Диего Марадона (Аргентина) – 21;

Уве Зеелер (Германия) – 21;

Кафу (Бразилия) – 20;

Филипп Лам (Германия) – 20;

Хавьер Маскерано (Аргентина) – 20;

Бастиан Швайнштайгер (Германия) – 20;

Уго Льорис (Франция) – 20;

Мануэль Нойер (Германия) – 19;

Лука Модрич (Хорватия) – 19.