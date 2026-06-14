Список рекордсменов ЧМ по количеству матчей – есть 4 участника ЧМ-2026

Составлен список рекордсменов чемпионата мира по количеству матчей. В нем есть четыре участника проходящего в эти дни турнира.
Лионель Месси (Аргентина) – 26 игр на ЧМ;
Лотар Маттеус (Германия) – 25;
Мирослав Клозе (Германия) – 24;
Паоло Мальдини (Италия) – 23;
Криштиану Роналду (Португалия) – 22;
Диего Марадона (Аргентина) – 21;
Уве Зеелер (Германия) – 21;
Кафу (Бразилия) – 20;
Филипп Лам (Германия) – 20;
Хавьер Маскерано (Аргентина) – 20;
Бастиан Швайнштайгер (Германия) – 20;
Уго Льорис (Франция) – 20;
Мануэль Нойер (Германия) – 19;
Лука Модрич (Хорватия) – 19.
- Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
- Финал состоится в Нью-Джерси.
- Действующие чемпионы мира – аргентинцы.
Источник: телеграм-канал Валеры Полевикова