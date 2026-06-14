Клопп заявил, что футбол оказался в заложниках: «ЧМ-2026 для болельщиков или рекламодателей?»

Юрген Клопп, глава футбольного направления Red Bull, заявил, что паузы для охлаждения на чемпионате мира нужны ФИФА только для показа рекламы.

Бывший главный тренер «Ливерпуля» выступил с резкой критикой этого нововведения.

«Футбол взяли в заложники руководители, сидящие в кабинетах с кондиционерами. Паузы для охлаждения преподносятся как щит для благополучия игроков, благородный меч против жары, но на деле это лишь позолоченная клетка, построенная для спонсоров», – сказал Клопп.

«Когда я увидел, как игроки просто стоят во время паузы из-за жары, а телевизионное время диктовало ритм матча, я не мог не спросить: кому на самом деле служит чемпионат мира? Болельщикам? Игрокам? Или рекламодателям?».

«Матч чемпионата мира должен течь как река. Вместо этого мы строим плотины прямо посередине, чтобы реклама могла пройти. Это опасно для духа игры. Футбол когда-то был главным событием, но теперь рискует стать фоновой музыкой для рекламного шоу. Мяч должен быть звездой. Нельзя допустить, чтобы футбол стал перерывом между рекламными роликами», – добавил Клопп.

При этом сам Клопп выступает лицом Red Bull и снимается во множестве рекламных роликов в Германии.