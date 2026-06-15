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  • «Бавария» за 55 миллионов купит игрока, забившего Бразилии на ЧМ-2026

«Бавария» за 55 миллионов купит игрока, забившего Бразилии на ЧМ-2026

Сегодня, 13:10

«Бавария» договорилась с ПСВ по трансферу вингера сборной Марокко Исмаэля Сайбари.

Сумма сделки составит около 55 миллионов евро вместе с бонусами. Сторонам осталось согласовать окончательные детали контракта.

Игроку, который выступает на ЧМ-2026, потребуется пройти медосмотр. Сайбари и медицинская команда «Баварии» встретятся для этого в США при условии одобрения от обоих клубов и Федерации футбола Марокко.

  • 25-летний Сайбари в сезоне-2025/26 провел 37 матчей за ПСВ, забил 19 голов, сделал 9 ассистов.
  • 14 июня вингер забил за Марокко в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Бразилией (1:1).

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Источник: Bild
Германия. Бундеслига Чемпионат мира ПСВ Марокко Бразилия Бавария Сайбари Исмаэль
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