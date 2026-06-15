«Бавария» за 55 миллионов купит игрока, забившего Бразилии на ЧМ-2026

«Бавария» договорилась с ПСВ по трансферу вингера сборной Марокко Исмаэля Сайбари.
Сумма сделки составит около 55 миллионов евро вместе с бонусами. Сторонам осталось согласовать окончательные детали контракта.
Игроку, который выступает на ЧМ-2026, потребуется пройти медосмотр. Сайбари и медицинская команда «Баварии» встретятся для этого в США при условии одобрения от обоих клубов и Федерации футбола Марокко.
- 25-летний Сайбари в сезоне-2025/26 провел 37 матчей за ПСВ, забил 19 голов, сделал 9 ассистов.
- 14 июня вингер забил за Марокко в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Бразилией (1:1).
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