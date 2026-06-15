«Бавария» за 55 миллионов купит игрока, забившего Бразилии на ЧМ-2026

«Бавария» договорилась с ПСВ по трансферу вингера сборной Марокко Исмаэля Сайбари.

Сумма сделки составит около 55 миллионов евро вместе с бонусами. Сторонам осталось согласовать окончательные детали контракта.

Игроку, который выступает на ЧМ-2026, потребуется пройти медосмотр. Сайбари и медицинская команда «Баварии» встретятся для этого в США при условии одобрения от обоих клубов и Федерации футбола Марокко.