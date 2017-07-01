«Вест Хэм» хочет приобрести Модеста

Нападающий «Кельна» Антони Модест может перебраться в АПЛ. Как сообщается, к 29-летнему футболисту проявляет предметный интерес «Вест Хэм». «Молотобойцы» готовы заплатить за француза 20 миллионов фунтов. Однако немецкий клуб оценивает форварда в 30 миллионов. Отмечается, что «Вест Хэм» в прошлом году имел возможность купить игрока всего за шесть миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Модест провел в чемпионате Германии 34 матча, в которых забил 25 голов и отдал три результативные передачи.