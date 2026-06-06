Ибрагимов получил первую рыночную стоимость на Transfermarkt в день дебюта за сборную России

Вингер «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов теперь имеет оценку рыночной стоимости на Transfermarkt.
5 июня в профиле 18-летнего футболиста появилась информация, что он стоит 1 миллион евро.
Ибрагимов получил первую рыночную стоимость в день дебюта за сборную России.
- Амир – уроженец Дагестана.
- Семья футболиста переехала в Великобританию, когда ему было 11 лет.
- Его уже привлекали к тренировкам с основным составом «МЮ».
- Ибрагимов выступал за английскую сборную U-15 и U-16.
Источник: Transfermarkt