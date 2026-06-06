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  • Ибрагимов получил первую рыночную стоимость на Transfermarkt в день дебюта за сборную России

Ибрагимов получил первую рыночную стоимость на Transfermarkt в день дебюта за сборную России

Сегодня, 13:19

Вингер «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов теперь имеет оценку рыночной стоимости на Transfermarkt.

5 июня в профиле 18-летнего футболиста появилась информация, что он стоит 1 миллион евро.

Ибрагимов получил первую рыночную стоимость в день дебюта за сборную России.

  • Амир – уроженец Дагестана.
  • Семья футболиста переехала в Великобританию, когда ему было 11 лет.
  • Его уже привлекали к тренировкам с основным составом «МЮ».
  • Ибрагимов выступал за английскую сборную U-15 и U-16.

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Источник: Transfermarkt
Англия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Манчестер Юнайтед Россия Ибрагимов Амир
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