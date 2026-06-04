«Арсенал» рассмотрит подписание трех игроков

Вингер Рафаэль Леау, ранее объявивший об уходе из «Милана», был предложен для подписания «Арсеналу».
В качестве потенциального усиления на левый фланг атаки лондонцы также рассматривают Моргана Роджерса из «Астон Виллы».
Еще «Арсенал» ищет долгосрочную замену центральному защитнику Габриэлю Магальяэсу, который испытывает проблемы с коленом. Одной из целей клуба на эту позицию является Кастелло Люкеба из «РБ Лейпциг».
- Transfermarkt оценивает 26-летнего португальца Леау и 23-летнего француза Люкеба в 50 миллионов евро, 23-летнего англичанина Роджерса – в 90 миллионов.
- 28-летний бразилец Габриэль в минушем сезоне провел за «Арсенал» 51 матч, забил 4 гола, сделал 5 ассистов.
Источник: The Times