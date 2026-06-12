Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями

Вчера, 17:28

Голкиперы Андре Онана, Алтай Баиндыр и Радек Витек летом могут покинуть «Манчестер Юнайтед».

Клуб будет искать варианты для подмены Сенне Ламменса.

У Онана, после возвращения из аренды в «Трабзонспоре», как ожидается, не будет возможности побороться за место основного вратаря в предсезонных матчах.

Витек успешно провел прошлый сезон в аренде в «Бристоль Сити», но, как ожидается, окончательно покинет манкунианцев. Байындыр тоже является кандидатом на уход.

  • 30-летний камерунец Онана в 33 матчах за «Трабзонспор» пропустил 40 голов, провел 6 игр на ноль.
  • 28-летний турок Баиндыр в 6 встречах за «МЮ» в минувшем сезоне пропустил 11 голов.
  • 22-летний чех Витек в 41 поединке за «Бристоль Сити» в Чемпионшипе пропустил 54 гола, провел на ноль 12 встреч.

Еще по теме:
«Барселона» отказалась от Рэшфорда – он вернется в «МЮ» 3
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе трех игроков 2
Тюкавин тремя словами описал дебютанта сборной России Ибрагимова 1
Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Турция. Суперлига Бристоль Сити Трабзонспор Манчестер Юнайтед Онана Андре Ламменс Сенне Баиндыр Алтай Витек Радек
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
9
Фото«Будет в идеальной форме к ЧМ»: девушка Ямаля показала его на кровати в маске для лица
09:26
Звезды Голливуда посетили стартовую игру сборной США на ЧМ-2026
08:16
«Остался только один мяч»: сборную Англии обокрали в США во время ЧМ-2026
06:16
3
ЧМ-2026. США стартовали с разгромной победы над Парагваем (4:1)
06:02
6
Новый клуб Юрана, решение «ПСЖ» по Батракову, воспитанник «Манчестер Сити» – в РПЛ и другие новости
01:03
Аленичев уличил бывшего игрока «Зенита» в неэтичном поведении
00:33
2
37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом
00:15
ЧМ-2026. Канада на старте домашнего турнира сыграла вничью с Боснией (1:1)
Вчера, 23:59
6
Инсайдер сообщил, когда Модрич закончит карьеру
Вчера, 23:16
3
Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
Вчера, 17:28
«Манчестер Сити» предложил новый контракт Гвардиолу
Вчера, 15:18
«Манчестер Сити» не смог купить игрока «Ноттингем Форест» за 106+16 миллионов
11 июня
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе трех игроков
10 июня
2
Хаби Алонсо определил семь неприкасаемых игроков в «Челси»
9 июня
Артета мечтает о переходе Винисиуса в «Арсенал»
9 июня
4
Форвард, забивший России на ЧМ-2014, закончил карьеру в 31 год
8 июня
«Реал» подписал контракт с новым защитником за 45 миллионов
8 июня
1
ФотоОпределен клуб с наибольшим представительством на ЧМ-2026
7 июня
1
ФотоЗадок стал футболистом «Брайтона»
6 июня
1
Transfermarkt определил двух самых дорогих игроков мира
6 июня
2
Слот через неделю после увольнения из «Ливерпуля» отказал клубу АПЛ
6 июня
«Манчестер Юнайтед» завершил оформление первого летнего трансфера
6 июня
Ибрагимов получил первую рыночную стоимость на Transfermarkt в день дебюта за сборную России
6 июня
1
Впечатления Карпина от дебюта игрока «Манчестер Юнайтед» за Россию
6 июня
1
Футболист «Манчестер Юнайтед» дебютировал за сборную России
5 июня
4
Фото«Тоттенхэм» подписал 32-летнего победителя Лиги чемпионов
5 июня
ФотоОбъявлены 6 претендентов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ по версии футболистов
5 июня
2
Футболист сборной России: «Я хочу выиграть «Золотой мяч»
5 июня
Карпин сделал заявление о перспективах 18-летнего Ибрагимова из «МЮ» в сборной России
4 июня
3
Фото«Ливерпуль» объявил имя нового главного тренера
4 июня
1
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с 40-летним футболистом
4 июня
«Манчестер Сити» пригрозил подать в суд на «Реал»
4 июня
1
«Арсенал» рассмотрит подписание трех игроков
4 июня
Стал известен срок контракта нового тренера «Ливерпуля»
4 июня
Аршавина называли в Англии «пидорасом»
4 июня
36
Узбекистанец Хусанов значительно подорожал на Transfermarkt
3 июня
3
«Манчестер Юнайтед» оформил первый летний трансфер
3 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 