«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями

Голкиперы Андре Онана, Алтай Баиндыр и Радек Витек летом могут покинуть «Манчестер Юнайтед».

Клуб будет искать варианты для подмены Сенне Ламменса.

У Онана, после возвращения из аренды в «Трабзонспоре», как ожидается, не будет возможности побороться за место основного вратаря в предсезонных матчах.

Витек успешно провел прошлый сезон в аренде в «Бристоль Сити», но, как ожидается, окончательно покинет манкунианцев. Байындыр тоже является кандидатом на уход.