«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями

Голкиперы Андре Онана, Алтай Баиндыр и Радек Витек летом могут покинуть «Манчестер Юнайтед».
Клуб будет искать варианты для подмены Сенне Ламменса.
У Онана, после возвращения из аренды в «Трабзонспоре», как ожидается, не будет возможности побороться за место основного вратаря в предсезонных матчах.
Витек успешно провел прошлый сезон в аренде в «Бристоль Сити», но, как ожидается, окончательно покинет манкунианцев. Байындыр тоже является кандидатом на уход.
- 30-летний камерунец Онана в 33 матчах за «Трабзонспор» пропустил 40 голов, провел 6 игр на ноль.
- 28-летний турок Баиндыр в 6 встречах за «МЮ» в минувшем сезоне пропустил 11 голов.
- 22-летний чех Витек в 41 поединке за «Бристоль Сити» в Чемпионшипе пропустил 54 гола, провел на ноль 12 встреч.
Источник: Sky Sports