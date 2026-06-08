Форвард, забивший России на ЧМ-2014, закончил карьеру в 31 год

Бывший нападающий сборной Бельгии Дивок Ориги объявил о завершении профессиональной карьеры.
Он закончил в 31 год после двухлетней паузы, связанной с травмами.
Его последний выход на поле датирован 21 апреля 2024 года.
- Ориги наиболее известен по выступлениям за «Ливерпуль», с которым он выиграл 6 трофеев, в том числе АПЛ и Лигу чемпионов.
- Также форвард поиграл за «Лилль», «Вольфсбург», «Милан» и «Ноттингем Форест».
- В его активе 3 гола в 32 матчах за бельгийскую сборную.
- Дебютный мяч Ориги забил в ворота России на чемпионате мира в 2014 году.
Источник: твиттер Фабрицио Романо