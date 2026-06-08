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Форвард, забивший России на ЧМ-2014, закончил карьеру в 31 год

Сегодня, 18:10

Бывший нападающий сборной Бельгии Дивок Ориги объявил о завершении профессиональной карьеры.

Он закончил в 31 год после двухлетней паузы, связанной с травмами.

Его последний выход на поле датирован 21 апреля 2024 года.

  • Ориги наиболее известен по выступлениям за «Ливерпуль», с которым он выиграл 6 трофеев, в том числе АПЛ и Лигу чемпионов.
  • Также форвард поиграл за «Лилль», «Вольфсбург», «Милан» и «Ноттингем Форест».
  • В его активе 3 гола в 32 матчах за бельгийскую сборную.
  • Дебютный мяч Ориги забил в ворота России на чемпионате мира в 2014 году.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Ливерпуль Милан Бельгия Ориги Дивок
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