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    Фанаты клуба АПЛ шокированы лишним весом игрока – он забивал России на ЧМ

    29 сентября, 19:32
    В «Ливерпуле» у него таких проблем не было.

    «Ноттингем Форест» из АПЛ опубликовал командное сезонное фото. На него вряд ли обратили бы большое внимание, если бы не персона нападающего Дивока Ориги.

    Бельгиец не только сам попал в кадр, но и засветил свою вышедшую из-под контроля фигуру. У Дивока явный лишний вес, что вызвало гнев болельщиков «Форест».

    • 28-летний нападающий стоит 6 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ у него 2 матча.
    • Болельщикам сборной России Ориги памятен по матчу ЧМ-2014 против Бельгии, когда Дивок на «Маракане» забил единственный гол в ворота Игоря Акинфеева.
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