Фанаты клуба АПЛ шокированы лишним весом игрока – он забивал России на ЧМ

«Ноттингем Форест» из АПЛ опубликовал командное сезонное фото. На него вряд ли обратили бы большое внимание, если бы не персона нападающего Дивока Ориги.

Бельгиец не только сам попал в кадр, но и засветил свою вышедшую из-под контроля фигуру. У Дивока явный лишний вес, что вызвало гнев болельщиков «Форест».