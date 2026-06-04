Стал известен срок контракта нового тренера «Ливерпуля»

«Ливерпуль» предложил новому главном тренеру Андони Ираоле контракт на 2 года.
В таком же формате он работал и в «Борнмуте», где сначала заключил двухлетнее соглашение, а потом продлил его.
По данным журналиста Фабрицио Романо, испанец уже сегодня подпишет контракт с мерсисайдцами.
- «Ливерпуль» по окончании сезона уволил с поста главного тренера Арне Слота, а 43-летний Ираола ранее 3 года возглавлял «Борнмут».
- Испанец в прошлом руководил также кипрским АЕКом, «Мирандесом» и «Райо Вальекано».
- «Ливерпуль» в минувшем сезоне занял в АПЛ 5-е место, «Борнмут» – 6-е.
Источник: The Athletic