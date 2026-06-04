Стал известен срок контракта нового тренера «Ливерпуля»

«Ливерпуль» предложил новому главном тренеру Андони Ираоле контракт на 2 года.

В таком же формате он работал и в «Борнмуте», где сначала заключил двухлетнее соглашение, а потом продлил его.

По данным журналиста Фабрицио Романо, испанец уже сегодня подпишет контракт с мерсисайдцами.