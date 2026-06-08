Ибраима Конате подписал контракт с «Реал Мадридом» до 2030 года.

27-летний защитник «Ливерпуля» и сборной Франции согласовал переход в мадридский клуб. Контракт футболиста с «Ливерпулем» истекает 30 июня.

Трансфер Конате был одним из предвыборных обещаний Флорентино Переса, переизбранного президентом «Реал Мадрида» в воскресенье.

В воскресенье вечером француз удалил упоминание «Ливерпуля» из описания своего профиля в инстаграме (деятельность организации запрещена на территории РФ).