«Реал» подписал контракт с новым защитником за 45 миллионов

Ибраима Конате подписал контракт с «Реал Мадридом» до 2030 года.
27-летний защитник «Ливерпуля» и сборной Франции согласовал переход в мадридский клуб. Контракт футболиста с «Ливерпулем» истекает 30 июня.
Трансфер Конате был одним из предвыборных обещаний Флорентино Переса, переизбранного президентом «Реал Мадрида» в воскресенье.
В воскресенье вечером француз удалил упоминание «Ливерпуля» из описания своего профиля в инстаграме (деятельность организации запрещена на территории РФ).
- Сейчас Конате находится в Лилле в расположении сборной Франции. Сегодня, 8 июня, команда проведeт товарищеский матч с Северной Ирландией, после чего отправится в США на чемпионат мира.
- На счету 27-летнего защитника 28 матчей за национальную команду.
- «Реал» на днях возглавит Жозе Моуринью.
Источник: RMC Sport