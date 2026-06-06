Transfermarkt определил двух самых дорогих игроков мира

Ламин Ямаль и Эрлинг Холанд стали самыми дорогими футболистами мира по итогам обновления рейтинга Transfermarkt.

Вингер «Барселоны» и нападающий «Манчестер Сити» оцениваются порталом в 200 млн евро каждый.

Третье место занял форвард «Реала» Килиан Мбаппе – его трансферная стоимость составляет €180 млн.

Четвертую и пятую строчки делят полузащитник «Барселоны» Педри и хавбек «Баварии» Майкл Олисе – по €150 млн.

В топ-10 также вошли три представителя «ПСЖ»: Жоау Невеш, Хвича Кварацхелия и Витинья получили от Transfermarkt ценники в 140 млн. Такую же сумму – 140 млн – имеют игроки «Реала» Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.