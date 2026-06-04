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«Манчестер Сити» пригрозил подать в суд на «Реал»

Вчера, 13:33
1

В «Манчестер Сити» высказались о предвыборном обещании кандидата в президенты «Реала» Энрике Рикельме подписать Эрлинга Холанда.

«Слухи по поводу будущего Эрлинга Холанда, появившиеся в Испании, не соответствуют действительности. Нет никаких шансов, что это произойдет, и в контракте нет пункта, позволяющего это сделать.

Мы рассматриваем возможность подачи судебного иска за использование имени нашего игрока в подобном контексте», – заявил представитель «Манчестер Сити».

37-летний бизнесмен Рикельме пообещал подписать Холанд в случае победы на выборах президента «Реала» и показал футболку новой домашней формы мадридцев с фамилией норвежца.

  • Выборы президента «Реала» пройдут 7 июня.
  • 25-летний Эрлинг Холанд в минувшем сезоне провел за «Манчестер Сити» 52 матча, забил 38 голов, сделал 9 ассистов.
  • Контракт норвежца с английским клубом рассчитан до середины 2034 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

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Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Реал Холанд Эрлинг
Комментарии (1)
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ilich55
1780576372
Правильно. Болтунов нужно карать безбожно, чтобы другим неповадно было.🥶
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