«Манчестер Сити» пригрозил подать в суд на «Реал»

В «Манчестер Сити» высказались о предвыборном обещании кандидата в президенты «Реала» Энрике Рикельме подписать Эрлинга Холанда.

«Слухи по поводу будущего Эрлинга Холанда, появившиеся в Испании, не соответствуют действительности. Нет никаких шансов, что это произойдет, и в контракте нет пункта, позволяющего это сделать.

Мы рассматриваем возможность подачи судебного иска за использование имени нашего игрока в подобном контексте», – заявил представитель «Манчестер Сити».

37-летний бизнесмен Рикельме пообещал подписать Холанд в случае победы на выборах президента «Реала» и показал футболку новой домашней формы мадридцев с фамилией норвежца.