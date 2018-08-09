Геркус подписался на Модеста в инстаграме

Президент «Локомотива» Илья Геркус подписался на нападающего Антони Модеста в инстаграме.

Вчера СМИ сообщили, что француз расторг контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По информации прессы, 30-летний футболист входит в сферу интересов московского клуба.

Модест выступал за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» с июля 2017 года. За это время форвард провел за китайский клуб 29 матчей, забил 16 голов и сделал девять результативных передач.