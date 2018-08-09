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    Геркус подписался на Модеста в инстаграме

    Президент «Локомотива» Илья Геркус подписался на нападающего Антони Модеста в инстаграме.

    Вчера СМИ сообщили, что француз расторг контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По информации прессы, 30-летний футболист входит в сферу интересов московского клуба.

    Модест выступал за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» с июля 2017 года. За это время форвард провел за китайский клуб 29 матчей, забил 16 голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: Twitter

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    09.08.2018 13:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2251

      kvm 9 августа 2018, 16:56

      он на мужиков подписывается?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 9 августа 2018, 15:02

      Надо брать, хотя там столько конкурентов сразу, что фактически не реально его взять, только если как раз через инсту увезти к себе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 9 августа 2018, 13:19

      Зашел с козырей

      1
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