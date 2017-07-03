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    Модест планирует закончить карьеру в «Кельне»

    Нападающий «Кельна» Антони Модест признался, что хочет закончить карьеру в составе этого немецкого клуба.

    «У меня никогда и мысли не было покидать «Кельн». И тем более я не просил руководство «Кельна» предоставить мне возможность уйти.

    «Кельн» был и остается моим родным домом. Могу откровенно сказать, что я люблю этот клуб. Я говорил с руководством «Кельна» о том, что хотел бы завершить свою карьеру здесь», – заявил Модест.

    Ранее сообщалось об интересе к 29-летнему футболисту со стороны китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    Источник: Bild

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    03.07.2017 07:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      bayern06 3 июля 2017, 10:53

      ну с одной стороны правильно. Вот именно здесь он нашел себя. Даже во Франции не смог себя раскрыть. А с другой стороны поедешь в Китай и безбедная старость

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