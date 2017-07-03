Модест планирует закончить карьеру в «Кельне»

Нападающий «Кельна» Антони Модест признался, что хочет закончить карьеру в составе этого немецкого клуба.

«У меня никогда и мысли не было покидать «Кельн». И тем более я не просил руководство «Кельна» предоставить мне возможность уйти.

«Кельн» был и остается моим родным домом. Могу откровенно сказать, что я люблю этот клуб. Я говорил с руководством «Кельна» о том, что хотел бы завершить свою карьеру здесь», – заявил Модест.

Ранее сообщалось об интересе к 29-летнему футболисту со стороны китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь».