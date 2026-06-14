Назначен судья на дебютный матч Узбекистана на ЧМ

ФИФА назначила арбитра на матч 1-го тура чемпионата мира-2026 между сборными Узбекистана и Колумбии.

В поле будет судить англичанин Энтони Тэйлор. Помогать ему будут Гари Бесвик и Адам Нанн, а также два костариканца: Хуан Кальдерон и Хуан Карлос Мора.

Матч состоится 17 июня.