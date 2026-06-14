Назначен судья на дебютный матч Узбекистана на ЧМ

ФИФА назначила арбитра на матч 1-го тура чемпионата мира-2026 между сборными Узбекистана и Колумбии.
В поле будет судить англичанин Энтони Тэйлор. Помогать ему будут Гари Бесвик и Адам Нанн, а также два костариканца: Хуан Кальдерон и Хуан Карлос Мора.
Матч состоится 17 июня.
- ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- Сборная Узбекистана попала в одну группу с Португалией, Колумбией и ДР Конго.
- Это дебютный чемпионат мира для команды Фабио Каннаваро.
Источник: «Бомбардир»