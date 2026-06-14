Хиддинк отреагировал на обвинения России в допинге на Евро-2008

Гус Хиддинк, тренер сборной России на Евро-2008, отреагировал на слова Рафаэля ван дер Ваарта о матче Россия – Нидерланды.

Ранее экс-полузащитник национальной команды Нидерландов заявил: «Мы не должны этого говорить, но вся эта история с допингом в России... Мы прессинговали и думали, что вот-вот дожмем их. А Аршавин снова стал бегать как на 1-й минуте. Мы больше не справлялись».

В 1/4 финала того турнира Россия победила Нидерланды со счетом 3:1, забив два мяча в дополнительное время.

В полуфинале Россия проиграла Испании (0:3).

«Наша команда по всем позициям обладала превосходными техническими и тактическими качествами, основанными на большой физической выносливости после тяжелых тренировок в рамках подготовки к чемпионату Европы. Так что не принимайте слова Рафы слишком всерьез. Я был удивлен недооценкой нашей сборной», – сказал Хиддинк.