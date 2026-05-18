Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги

18 мая, 12:05
3

«Вольфсбург» занял 16-е место в чемпионате Германии и сыграет в стыковых матчах с «Падерборном», ставшим 3-м во второй Бундеслиги.

«Волки» в матче 34-го тура обыграли в гостях обыграли «Санкт-Паули» (3:1), а «Хайденхайм» дома уступил «Майнцу» (0:2).

«Вольфсбург», побеждавший в чемпионате Германии в сезоне-2008/09, занял итоговое 16-е место с 29 очками.

Из Бундеслиги вылетели «Хайденхайм» и «Санкт-Паули», занявшие 17-е и 18-е места соответственно. У них по 26 очков.

«Падерборн» в матче 34-го тура второй Бундеслиги победил в гостях «Дармштадт» (2:0) и занял 3-е место с 62 очками. Клуб по разнице мячей уступил «Эльверсбергу» и опередил на 2 очка «Ганновер».

Стыковые матчи за место в Бундеслиге пройдут 21 и 26 мая. В первом дома сыграет «Вольфсбург», во втором – «Падерборн».

  • В первую Бундеслигу уже поднялись «Шальке» и «Эльверсберг».
  • Из второй Бундеслиги вылетели «Фортуна» (Дюссельдорф) и «Пройссен». Им на смену пришли «Оснабрюк» и «Энерги». В стыковых матчах сыграют «Гройтер Фюрт» и «Рот Вайсс Эссен».

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Германия. Вторая Бундеслига Вольфсбург Санкт-Паули Хайденхайм Падерборн
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1779096434
РФСПРФ ГРФ на матчах Второй Бундеслиги полные трибуны, в отличие от многих игр в РФС ⚽
Ответить
Давид59
1779109798
Ничего сенсационного. Например, Кайзерслаутерн после чемпионства "доигрался" до 3-й лиги. Сейчас они во 2-й.
Ответить
Давид59
1779110745
Больше сенсационного в выходе Эльверсберга в первую бундеслигу. Это рекорд. Команда из самого маленького населённого пункта за всю историю бундеслиги.
Ответить
