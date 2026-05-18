Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги

«Вольфсбург» занял 16-е место в чемпионате Германии и сыграет в стыковых матчах с «Падерборном», ставшим 3-м во второй Бундеслиги.
«Волки» в матче 34-го тура обыграли в гостях обыграли «Санкт-Паули» (3:1), а «Хайденхайм» дома уступил «Майнцу» (0:2).
«Вольфсбург», побеждавший в чемпионате Германии в сезоне-2008/09, занял итоговое 16-е место с 29 очками.
Из Бундеслиги вылетели «Хайденхайм» и «Санкт-Паули», занявшие 17-е и 18-е места соответственно. У них по 26 очков.
«Падерборн» в матче 34-го тура второй Бундеслиги победил в гостях «Дармштадт» (2:0) и занял 3-е место с 62 очками. Клуб по разнице мячей уступил «Эльверсбергу» и опередил на 2 очка «Ганновер».
Стыковые матчи за место в Бундеслиге пройдут 21 и 26 мая. В первом дома сыграет «Вольфсбург», во втором – «Падерборн».
- В первую Бундеслигу уже поднялись «Шальке» и «Эльверсберг».
- Из второй Бундеслиги вылетели «Фортуна» (Дюссельдорф) и «Пройссен». Им на смену пришли «Оснабрюк» и «Энерги». В стыковых матчах сыграют «Гройтер Фюрт» и «Рот Вайсс Эссен».