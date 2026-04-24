«Бавария» определилась с будущим Нойера

Вратарь Мануэль Нойер достиг устной договоренности с «Баварией» о контракте еще на один сезон.
Вскоре ожидается официальное подтверждение о продлении договора.
Нойер по-прежнему чувствует, что остается форме, а клуб очень доволен им. Опытный голкипер и второй вратарь Йонас Урбиг будут делить игровое время в следующем сезоне.
- 40-летний Нойер провел в этом сезоне за клуб 34 матча, пропустил 33 гола, провел 11 встреч на ноль.
- 22-летний Урбиг сыграл в 15 встречах, пропустил 15 мячей, провел 5 встреч на ноль.
Источник: страница Bayern & Germany в соцсети X