«Бавария» определилась с будущим Нойера

Сегодня, 14:04

Вратарь Мануэль Нойер достиг устной договоренности с «Баварией» о контракте еще на один сезон.

Вскоре ожидается официальное подтверждение о продлении договора.

Нойер по-прежнему чувствует, что остается форме, а клуб очень доволен им. Опытный голкипер и второй вратарь Йонас Урбиг будут делить игровое время в следующем сезоне.

  • 40-летний Нойер провел в этом сезоне за клуб 34 матча, пропустил 33 гола, провел 11 встреч на ноль.
  • 22-летний Урбиг сыграл в 15 встречах, пропустил 15 мячей, провел 5 встреч на ноль.

Источник: страница Bayern & Germany в соцсети X
Германия. Бундеслига Бавария Нойер Мануэль Урбиг Йонас
