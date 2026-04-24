«Бавария» определилась с будущим Нойера

Вратарь Мануэль Нойер достиг устной договоренности с «Баварией» о контракте еще на один сезон.

Вскоре ожидается официальное подтверждение о продлении договора.

Нойер по-прежнему чувствует, что остается форме, а клуб очень доволен им. Опытный голкипер и второй вратарь Йонас Урбиг будут делить игровое время в следующем сезоне.