Стало известно, сможет ли Нойер сыграть против «Реала»

30 марта, 11:26
1

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер полностью восстановился после травмы.

Он выйдет в стартовом составе мюнхенцев в гостевом матче 28-го тура Бундеслиги с «Фрайбургом» 4 апреля.

Капитан «Баварии» также будет готов к четвертьфиналам Лиги чемпионов с «Реалом» 7 и 15 апреля.

Другой голкипер мюнхенцев Йонас Урбиг должен вернуться к тренировкам с командой уже на этой неделе и, как ожидается, попадет в заявку на игру с «Фрайбургом».

Не исключено, что Урбиг получит игровое время в матче с «Санкт-Паули» 11 апреля между встречами с «Реалом», чтобы дать Нойеру возможность отдохнуть.

  • 40-летний Нойер в этом сезоне провел за «Баварию» 29 матчей, пропустил 27 голов, сыграл на ноль в 10 встречах.
  • Из-за травмы он пропустил последние 4 встречи мюнхенцев.
  • 22-летний Урбиг в этом сезоне провел за «Баварию» 14 игр, пропустил 13 голов, провел 5 встреч на ноль.

Источник: страница Bayern & Germany в соцсети X
Германия. Бундеслига Лига чемпионов Бавария Фрайбург Реал Нойер Мануэль Урбиг Йонас
zigbert
1774872178
Конечно Нойер внушает оптимизм всей команде. Поэтому он должен играть.
