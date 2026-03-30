Стало известно, сможет ли Нойер сыграть против «Реала»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер полностью восстановился после травмы.

Он выйдет в стартовом составе мюнхенцев в гостевом матче 28-го тура Бундеслиги с «Фрайбургом» 4 апреля.

Капитан «Баварии» также будет готов к четвертьфиналам Лиги чемпионов с «Реалом» 7 и 15 апреля.

Другой голкипер мюнхенцев Йонас Урбиг должен вернуться к тренировкам с командой уже на этой неделе и, как ожидается, попадет в заявку на игру с «Фрайбургом».

Не исключено, что Урбиг получит игровое время в матче с «Санкт-Паули» 11 апреля между встречами с «Реалом», чтобы дать Нойеру возможность отдохнуть.