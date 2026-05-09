Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семин высказался о шансах Хвичи получить «Золотой мяч»

Сегодня, 08:28

Российский тренер Юрий Семин порассуждал о том, может ли вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия выиграть «Золотой мяч».

«Хвича Кварацхелия своей игрой борется за «Золотой мяч». Думаю, выберут по итогу того, кто либо выиграл Лигу чемпионов, либо чемпионат мира.

Очень многое решают игры за сборную. Это непростой момент. Кварацхелия – один из лучших игроков в мире на своей позиции», – сказал Семин.

  • В этом сезоне Хвича забил 18 голов и сделал 10 ассистов в 44 матчах.
  • В его активе 10+6 в 15 играх Лиги чемпионов-2025/26.
  • «ПСЖ» вышел в финал ЛЧ и может выиграть турнир во второй раз подряд.
  • В 2025 году Кварацхелия стал 12-м в голосовании за обладателя «Золотого мяча».

Еще по теме:
Семин оценил вероятность победы «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка 2
Семин двумя словами описал игру Сафонова в ответном полуфинале ЛЧ с «Баварией»
Семин прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА 4
Источник: «Советский спорт»
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Кварацхелия Хвича Семин Юрий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Реал» отказался от четырех тренеров
10:59
Павлюченко назвал условие для ухода Карседо из «Спартака»
10:49
4
37-летний Левандовски выбирает между двумя клубами
10:40
«Родина» стала 8-й московской командой в истории чемпионата России
10:23
1
Тюкавин не стал обещать, что начнет следующий сезон в «Динамо»
09:48
2
У «Реала» осталось два кандидата на пост главного тренера
09:37
2
Фабрицио Романо анонсировал уход игрока из «Спартака»
09:29
6
Назван момент, предопределивший увольнение Челестини из ЦСКА
08:40
2
Арбелоа конфликтует с шестью футболистами «Реала»
08:19
2
«Локо» на грани закрытия, новички РПЛ, участники «стыков», ссора Семака и Мостового из-за девушек и другие новости
00:59
Все новости
Все новости
Известна вторая команда, вылетевшая из Лиги 1 – она 13 лет играла в высшем дивизионе
08:47
Семин высказался о шансах Хвичи получить «Золотой мяч»
08:28
Луис Энрике пригласил игроков «ПСЖ» на свой день рождения, но сам не пришел
Вчера, 22:18
1
Сафонов стал любимцем болельщиков «ПСЖ»
7 мая
8
ВидеоЖена Сафонова показала содержимое его косметички
5 мая
21
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
3
Агент ответил на вопрос о французском паспорте для Головина
3 мая
Лига 1. «ПСЖ» без Сафонова сыграл вничью с «Лорьяном» (2:2)
2 мая
3
«Отправить куда-нибудь»: «ПСЖ» дали совет, что делать с Шевалье, проигравшим конкуренцию Сафонову
2 мая
Во Франции объяснили исключение Сафонова из заявки «ПСЖ»
2 мая
4
Сафонова исключили из заявки «ПСЖ»
2 мая
5
Сафонов может пропустить матч «ПСЖ» впервые за три месяца
2 мая
Игру российского футболиста восхвалили на конгрессе ФИФА в Канаде
30 апреля
1
Лига 1 не включила Сафонова в номинанты на звание лучшего вратаря сезона
30 апреля
Конкурент Сафонова получил травму: известны сроки восстановления
29 апреля
2
Конкурент Сафонова может покинуть «ПСЖ»
29 апреля
4
Сафонова сравнили с Доннаруммой, Алиссоном и Облаком
29 апреля
Российский игрок стал «национальным героем Бразилии»: «Спас Землю от апокалипсиса»
28 апреля
2
«ПСЖ» принял судьбоносное решение по Сафонову
27 апреля
14
Клуб из Шампани вернется в Лигу 1 спустя три сезона
27 апреля
Во Франции занизили заслуги Сафонова в победах «ПСЖ»
26 апреля
9
Только 2 игрока «ПСЖ» получили более низкую оценку за матч с «Анжером», чем Сафонов
26 апреля
1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым победил на выезде «Анжер» (3:0)
25 апреля
7
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы
24 апреля
1
Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы
24 апреля
9
Мбаппе не попал в топ-10 лучших французских игроков в истории
24 апреля
4
ФотоТолько у двух футболистов «ПСЖ» оценки за игру с «Нантом» выше, чем у Сафонова
23 апреля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 