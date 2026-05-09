Семин высказался о шансах Хвичи получить «Золотой мяч»

Российский тренер Юрий Семин порассуждал о том, может ли вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия выиграть «Золотой мяч».

«Хвича Кварацхелия своей игрой борется за «Золотой мяч». Думаю, выберут по итогу того, кто либо выиграл Лигу чемпионов, либо чемпионат мира.

Очень многое решают игры за сборную. Это непростой момент. Кварацхелия – один из лучших игроков в мире на своей позиции», – сказал Семин.