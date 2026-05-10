Семин дал прогноз на матч «Барселона» – «Реал»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 35-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом».

– За кого будете болеть? Кто для вас фаворит?

– Вне сомнений, фаворит этого матча «Барселона», потому что «Реал» уже все проиграл, и мотивация не самая лучшая. Различные смены игроков и тренеров не повлияли на положительный результат сливочных, не получилось то, чего они хотели. Эль Класико это, в любом случае, очень интересно, каждый матч, товарищеский или официальный, играет громаднейшую роль. Думаю, нам стоит ждать интересного футбола, в обеих командах играют мастера высочайшего уровня. Посмотрим, какие будут составы. У «Барселоны» будет дополнительная мотивация стать чемпионом в матче с «Реалом». Для сливочных будет дополнительной мотивацией своя честь и эмблема.