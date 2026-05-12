Названа причина перепалки Гави и Винисиуса в Эль Класико

Стали известны подробности словесной перепалки между полузащитником «Барселоны» Гави и вингером «Реала» Винисиусом в ходе матча команд в 35-м туре Примеры.

По ходу игры, в которой 10 мая каталонцы победили 2:0, у игроков возникла стычка.

Как показали кадры программы «El Día Después» на телеканале Movistar, Гави напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». На это бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов. У меня есть Лига чемпионов».

Винисиус добавил: «Я спокоен, я спокоен». На это Гави ответил: «Просто играй и заткнись».