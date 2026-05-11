Ямаль поиздевался над игроком «Реала»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль опубликовал издевательский пост после Эль Класико.

«Барса» выиграла у «Реала» со счетом 2:0.

Благодаря этой победе каталонцы досрочно стали чемпионами.

Ямаль выложил собственное фото с трибун, подписав его: «Разговоры ничего не стоят 😭😭😭😭😭😭😭».

Таким образом он поиздевался над полузащитником «Реала» Джудом Беллингемом.

Осенью английский футболист публиковал пост с такими же словами после победы над «Барсой» (2:1). Перед тем Эль Класико Ямаль заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются».