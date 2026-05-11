Ямаль поиздевался над игроком «Реала»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль опубликовал издевательский пост после Эль Класико.
- «Барса» выиграла у «Реала» со счетом 2:0.
- Благодаря этой победе каталонцы досрочно стали чемпионами.
Ямаль выложил собственное фото с трибун, подписав его: «Разговоры ничего не стоят 😭😭😭😭😭😭😭».
Таким образом он поиздевался над полузащитником «Реала» Джудом Беллингемом.
Осенью английский футболист публиковал пост с такими же словами после победы над «Барсой» (2:1). Перед тем Эль Класико Ямаль заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются».
