Игрок «Спартака» прокомментировал интерес «Севильи»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Севильи».

– Что знаешь про слухи о «Севилье»?

– Я слышал об этом, больше нечего сказать. Когда какое-то предложение будет, будем обсуждать со «Спартаком».