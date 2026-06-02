Игрок «Спартака» прокомментировал интерес «Севильи»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Севильи».
– Что знаешь про слухи о «Севилье»?
– Я слышал об этом, больше нечего сказать. Когда какое-то предложение будет, будем обсуждать со «Спартаком».
- 25-летний Умяров в минувшем сезоне провел 39 матчей за клуб, сделал 4 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро. Срок контракта Умярова со «Спартаком» рассчитан до середины 2029 года.
- «Севилья» в минувшем сезоне заняла в чемпионате Испании 13-е место.
Источник: «Чемпионат»