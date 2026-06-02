Газзаев оценил назначение Игдисамова в ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера команды.
«Сложно сказать, какие перспективы. Но ЦСКА решил назначить молодого специалиста из системы клуба, он работал со многими футболистами, которые сейчас играют в стартовом составе.
Наконец-то российский специалист возглавит ЦСКА. Я только приветствую это решение, его можно считать правильным. Мне кажется, что это очень важно. Но только время покажет, насколько у него получится.
Я за то, чтобы российский специалист возглавлял ЦСКА. Игдисамов работает в Премьер-лиге первый год, для него это большой вызов, ведь ЦСКА – это клуб с большими традициями, с серьезными задачами», – сказал Газзаев.
- ЦСКА утвердил 39-летнего Игдисамова на посту главного тренера 1 июня. Контракт с ним заключен на два года с опцией продления на два сезона.
- С 4 мая он был назначен исполняющим обязанности главного тренера красно-синих после увольнения швейцарца Фабио Челестини.
- В системе ЦСКА Игдисамов работает с 2019 года, в марте 2026-го он вошел в тренерский штаб главной команды.
- В минувшем сезоне клуб занял 5-е место в РПЛ.
Источник: ТАСС