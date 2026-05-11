  • Флик назвал цели «Барселоны» после победы в чемпионате Испании

Флик назвал цели «Барселоны» после победы в чемпионате Испании

Сегодня, 13:36
3

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о домашней победе над «Реалом» (2:0) в 35-м туре Примеры.

Благодаря этой победе «блауграна» досрочно оформила чемпионство.

– Команда провела очень хороший матч против «Реала». Вы довольны?

– Это фантастика – выиграть Ла Лигу в класико с «Реалом». Это было нелегко, это отличная команда. Я очень горжусь своими игроками. Мы очень хорошо играли и оборонялись против великолепной команды. Я горжусь, что могу сказать? Атмосфера в раздевалке потрясающая. Я счастлив в «Барселоне».

– Стало ли единство команды ключом к завоеванию титула?

– Коллектив очень важен, мы – семья.

– Как вы думаете, каким запомнится этот чемпионат?

– Травмы не облегчили нам задачу, но, несмотря на это, мы были великолепны. Мы очень хорошо сыграли на заключительном отрезке чемпионата. Мы неплохо играли в обороне. Кубарси, Жерар Мартин, Эрик [Гарсия]... они все были великолепны. И я смог использовать скамейку запасных, потому что там было много доступных игроков.

Теперь мы хотим набрать 100 очков. Конечно, игроки заслуживают того, чтобы отпраздновать. А в следующем году мы постараемся выиграть Лигу чемпионов.

Источник: As
Испания. Примера Реал Барселона Флик Ханс-Дитер
Пингвины Антарктиды/Форпо
1778497625
Флик крут, а во всех бедах Реала виноват Макрон
