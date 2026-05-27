В «Реале» назначили дату проведения выборов президента

Стало известно, когда пройдут президентские выборы в мадридском «Реале».

Голосование назначено на 7 июня 2026 года. Оно продлится с 9 до 20 часов по местному времени.

Зарегистрированы два кандидата – действующий президент Флорентино Перес и 37-летний бизнесмен Энрике Рикельме.