В «Реале» назначили дату проведения выборов президента

Стало известно, когда пройдут президентские выборы в мадридском «Реале».
Голосование назначено на 7 июня 2026 года. Оно продлится с 9 до 20 часов по местному времени.
Зарегистрированы два кандидата – действующий президент Флорентино Перес и 37-летний бизнесмен Энрике Рикельме.
- Перес руководит «Реалом» с 2009 года. До этого он возглавлял клуб с 2000-го по 2006-й.
- При нем мадридская команда выиграла 37 трофеев.
- Рикельме – глава энергетической компании Cox Energy.
- Он пообещал подписание двух звезд международного уровня в случае избрания.
Источник: сайт «Реала»