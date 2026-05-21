  • «Реал Сосьедад» определил сумму, за которую готов продать Захаряна

«Реал Сосьедад» определил сумму, за которую готов продать Захаряна

Сегодня, 08:27
15

«Реал Сосьедад» готов рассмотреть продажу летом полузащитника Арсена Захаряна не менее чем за 14 миллионов евро.

Также сансебастьянцы готовы отдать россиянина в аренду с обязательным выкупом за такую же сумму.

Если таких предложений не поступит, то хавбек останется в испанской команде.

Три года назад «Реал Сосьедад» заплатил за Захаряна именно 14 миллионов евро.

  • В этом сезоне 22-летний Захарян провел за свой клуб 21 матч, забил 1 гол.
  • Срок его контракта действует до середины 2029 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен
Garrincha58
1779341352
ещё три года чтобы уйти свободным и счастливым
Ответить
Skull_Boy
1779341473
Губа не дура за поломанного лавочника
Ответить
Avenger_93
1779341740
Слишком дорогой хлам и явно рассчитывают на рос рынок, где больше никому не нужен
Ответить
СильныйМозг
1779342767
Смешно. Пусть сидит, деньги все равно капают. Это так по-армянски 🥸
Ответить
TomskFan
1779343310
зеня может раскошелиться, им не привыкать
Ответить
FFR
1779343451
Тяжелый случай... Цена завышена в 10 раз.
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1779343654
Развели испанцев неплохо в свое время,за такие деньги посредственность продали.Небось агент армян у него
Ответить
zigbert
1779345070
Вряд ли кто его сейчас купит за такую сумму. Придется снижать стоимость.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1779347597
Такое добро и за даром не продать
Ответить
темирхан
1779372425
за 1 рубль!
Ответить
