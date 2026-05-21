«Реал Сосьедад» определил сумму, за которую готов продать Захаряна

«Реал Сосьедад» готов рассмотреть продажу летом полузащитника Арсена Захаряна не менее чем за 14 миллионов евро.

Также сансебастьянцы готовы отдать россиянина в аренду с обязательным выкупом за такую же сумму.

Если таких предложений не поступит, то хавбек останется в испанской команде.

Три года назад «Реал Сосьедад» заплатил за Захаряна именно 14 миллионов евро.