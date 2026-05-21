«Реал Сосьедад» определил сумму, за которую готов продать Захаряна

«Реал Сосьедад» готов рассмотреть продажу летом полузащитника Арсена Захаряна не менее чем за 14 миллионов евро.
Также сансебастьянцы готовы отдать россиянина в аренду с обязательным выкупом за такую же сумму.
Если таких предложений не поступит, то хавбек останется в испанской команде.
Три года назад «Реал Сосьедад» заплатил за Захаряна именно 14 миллионов евро.
- В этом сезоне 22-летний Захарян провел за свой клуб 21 матч, забил 1 гол.
- Срок его контракта действует до середины 2029 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»