Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Назван российский игрок, которого «Зенит» может приобрести на замену Мостовому

Назван российский игрок, которого «Зенит» может приобрести на замену Мостовому

Сегодня, 08:15
8

«Зенит» вновь интересуется вингером «Ахмата» Лечи Садулаевым.

В прошлом году петербуржцы отказались от трансфера из-за высокой стоимости игрока. Сейчас потенциальная сделка также выглядит непростой. «Ахмат» не заинтересован в расставании с игроком, а главного тренера Станислава Черчесова устраивает прогресс футболиста.

«Зенит» рассматривает Садулаева как возможную замену в случае ухода Андрея Мостового. При этом официальных переговоров между сторонами пока нет.

  • 26-летний Садулаев в этом сезоне провел за «Ахмат» 33 матча, отметился 2 голами и 3 ассистами.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.
  • Срок контракта Садулаева с «Ахматом» рассчитан до середины 2028 года.

Еще по теме:
Стало известно местонахождение Дурана, сбежавшего из «Зенита» 7
Мажич дал оценку пенальти в пользу «Зенита» в чемпионском матче с «Ростовом» 12
Бразильский защитник не хочет переходить в «Зенит» из-за негативных отзывов о жизни в России 18
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Садулаев Лечи
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1779341172
Продадут за 500к это же ЗПРФ, а с ЦСКА со Спартаком по 10 мультиков трясли
Ответить
СильныйМозг
1779343735
Никуда Мостовой не уйдёт. Думаю, деньги, он умеет считать.
Ответить
FFR
1779343987
А Садулаев хочет в Зенит?
Ответить
Dr Metal
1779349693
Мост в ЦСКА давай
Ответить
zigbert
1779350079
Его ожидает лавка,пока играет Педро.
Ответить
alp
1779350489
это не усиление это какая то шляпа...
Ответить
Главные новости
В «Ливерпуле» определились с заменой для Слота
18:33
ВидеоЛапочкин прокомментировал скандальный гол в ворота «Урала»
17:55
3
Смолов – о друзьях: «Половина сторчалась, половина отсидела»
17:37
3
Тренер ЦСКА Игдисамов может возглавить другую команду РПЛ
17:23
3
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
16:46
2
Опубликован состав сборной Сенегала на ЧМ-2026
16:19
1
В «Ливерпуле» изменили решение по будущему Слота
15:56
2
Тино Коста: «Я хорошо живу во многом благодаря контракту со «Спартаком»
15:47
4
Видео«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу скандального судейства в матче с махачкалинским «Динамо»
15:25
16
Холанд отреагировал на чемпионство «Арсенала»
14:59
Все новости
Все новости
Губерниев назвал российский клуб, в котором ждут Кокорина
16:59
Депутат Милонов предостерег «Динамо» от непорядочного решения
16:30
2
Тино Коста: «Я хорошо живу во многом благодаря контракту со «Спартаком»
15:47
4
Видео«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу скандального судейства в матче с махачкалинским «Динамо»
15:25
16
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
14:45
11
Газзаев одним словом описал чемпионство «Зенита»
14:29
6
Экс-игрок сборной России может перейти из РПЛ в турецкий клуб
13:54
Аршавин назвал фактор, который повлиял на «Краснодар» в борьбе за титул в РПЛ
13:45
Агент Батракова пообщался с представителем «ПСЖ»
13:36
Клуб РПЛ заявил об интересе к Кокорину
13:25
4
Газзаев предложил новый лимит в РПЛ
13:14
2
«Зенит» потратит до 50 миллионов на новичков и нацелился на 3 россиян и 3 бразильцев
13:03
18
Иванов – о засчитанном голе в ворота «Урала»: «Судья совершил роковую ошибку»
12:37
1
Названа позиция, на которую «Спартак» летом будет искать новичков в первую очередь
12:28
2
Аршавин – о «Зените»: «В концовке сезона счастье привалило»
12:14
1
Орлов дал совет Батракову по переезду в Европу
11:58
3
Стало известно, может ли Оздоев вернуться в РПЛ
11:30
1
Семин сказал, способны ли «Зенит» и «Краснодар» соперничать с клубами Европы
10:53
5
У Джикии появился вариант в РПЛ
10:42
3
Черчесов – о лимите: «Не ужесточение, а корректировка»
10:20
1
Аршавин высказался о будущем Ерохина в «Зените»
09:57
1
Селихов – о засчитанном голе «Динамо Мх»: «Это наш колхоз»
09:42
8
Аршавин сказал, чего не хватило для титула «Краснодару»
09:02
11
Назван российский игрок, которого «Зенит» может приобрести на замену Мостовому
08:15
8
Мажич признал судейскую ошибку в 30-м туре РПЛ
01:35
7
«Динамо» отвергло требование Шварца
01:26
7
В «Спартаке» раскрыли прозвище Помазуна
01:19
9
Дзюба посвятил победу «Акрона» над «Ротором» уволенному тренеру: «Его очень не хватает»
00:56
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 