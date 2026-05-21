Назван российский игрок, которого «Зенит» может приобрести на замену Мостовому

«Зенит» вновь интересуется вингером «Ахмата» Лечи Садулаевым.

В прошлом году петербуржцы отказались от трансфера из-за высокой стоимости игрока. Сейчас потенциальная сделка также выглядит непростой. «Ахмат» не заинтересован в расставании с игроком, а главного тренера Станислава Черчесова устраивает прогресс футболиста.

«Зенит» рассматривает Садулаева как возможную замену в случае ухода Андрея Мостового. При этом официальных переговоров между сторонами пока нет.