«Краснодар» заинтересовался бывшим игроком молодежной сборной Бразилии

«Краснодар» проявляет интерес к вингеру «Ботафого» Матеусу Мартинсу.
«Быки» контактировали с агентом Флавио Бриссантом по поводу возможного трансфера.
«Ботафого» готов расстаться с футболистом, а «Краснодару» нужен вингер на следующий сезон. За Мартинса хотят получить 8 миллионов евро плюс 20 процентов со следующей продажи игрока.
В этом году 22-летний футболист провел за клуб из Рио-де-Жанейро 28 матчей, забил 5 голов, сделал 1 ассист.
- Ранее Мартинс выступал в Европе за «Удинезе» и «Уотфорд», а также играл за «Флуминенсе».
- Срок его контракта с «Ботафого» рассчитан до конца 2028 года.
- В 2023 году он играл за сборную Бразилии на чемпионате мира U20, где в 5 матчах отметился 2 голами и 2 ассистами.
Источник: Legalbet