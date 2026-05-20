«Краснодар» заинтересовался бывшим игроком молодежной сборной Бразилии

«Краснодар» проявляет интерес к вингеру «Ботафого» Матеусу Мартинсу.

«Быки» контактировали с агентом Флавио Бриссантом по поводу возможного трансфера.

«Ботафого» готов расстаться с футболистом, а «Краснодару» нужен вингер на следующий сезон. За Мартинса хотят получить 8 миллионов евро плюс 20 процентов со следующей продажи игрока.

В этом году 22-летний футболист провел за клуб из Рио-де-Жанейро 28 матчей, забил 5 голов, сделал 1 ассист.