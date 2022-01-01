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Бразилия. Серия А
Команды
Ботафого
Матеус Мартинс
€ 6 млн
Матеус Мартинс
Ботафого
16 июля 2003 (23)
#11 | Нападающий
179 см
Бразилия
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