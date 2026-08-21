«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером

«Динамо» полностью согласовало с «Ботафого» переход вингера Матеуса Мартинса.
Москвичи заплатят 7 миллионов евро одним платежом. Бело-голубые предоставили бразильскому клубу все необходимые финансовые гарантии по сделке.
«Динамо» также согласовало с Мартинсом условия личного контракта на 4 года.
В ближайшее время бразилец должен вылететь в Россию для прохождения медицинского обследования, после которого подпишет контракт с московским клубом.
- 23-летний Мартинс в этом году провел за «Ботафого» 38 матчей, забил 6 голов, сделал 1 ассист.
- Он провел 5 матчей за молодежную сборную Бразилии на ЧМ U-20 в 2023 году, где отметился 2 голами и 2 голевыми передачами.
Источник: Sport24