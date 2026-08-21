«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером

«Динамо» полностью согласовало с «Ботафого» переход вингера Матеуса Мартинса.

Москвичи заплатят 7 миллионов евро одним платежом. Бело-голубые предоставили бразильскому клубу все необходимые финансовые гарантии по сделке.

«Динамо» также согласовало с Мартинсом условия личного контракта на 4 года.

В ближайшее время бразилец должен вылететь в Россию для прохождения медицинского обследования, после которого подпишет контракт с московским клубом.