Матеус Мартинс - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Мартинс
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Мартинс
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.02.2023
|Был в запасе
|Уотфорд
|3:2
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|69' - 90'
|Бернли
|1:1
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|1' - 61'
|Уотфорд
|1:1
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уотфорд
|6
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2023
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|3:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|14.02.2023
|69' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|11.02.2023
|1' -61'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|04.02.2023
|1' -81'
|Рединг (Рединг)
|2:2
|Уотфорд (Уотфорд)
|48' 64'
|28.01.2023
|1' -71'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|21.01.2023
|1' -79'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|14.01.2023
|46' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:0
|Блэкпул (Блэкпул)