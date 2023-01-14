Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Матеус Мартинс - статистика

    #37 | Нападающий
    Имя Матеус
    Фамилия Мартинс
    Команда Уотфорд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 июля 2003 (19 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.02.2023 Был в запасе Уотфорд 3:2 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 69' - 90' Бернли 1:1 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 1' - 61' Уотфорд 1:1 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11