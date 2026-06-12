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ЦСКА поборется с «Зенитом» за бразильского защитника

Вчера, 18:37

ЦСКА следит за защитником «Ботафого» Витиньо, на которого также претендует «Зенит».

Красно-синие не делали официальных предложений по бразильцу, но изучают перспективу перехода игрока уже давно. Легионер не является первым номером в списке претендентов на место в ЦСКА. Однако обсуждение по нему все же идет.

Оно продолжится в ходе Братского кубка, где выступит «Ботафого». Бразильская команда в начале июля прилетит на 10 дней в Москву для участия в турнире. «Ботафого» не получит гонорара. Логистику и проживание оплатят партнеры москвичей.

Приедет и молодежный состав риодежанейрцев, который может провести спарринги с молодежками красно-синих и «Динамо».

ЦСКА ранее рассматривался защитник «Локомотива» Александр Сильянов. Его цена около 9 миллионов евро, что, по сути, отметает такой вариант для красно-синих.

Другого игрока «Ботафого» Матеуса Мартинса москвичи не рассматривают.

Также не исключен уход из ЦСКА кого-то из вингеров. «Наименьший вес в армейской атаке пока у [Матии] Поповича», – написал источник.

  • 26-летний Витиньо в этом году провел 28 матчей за «Ботафого», отметился 3 ассистами.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
  • Срок контракта игрока с «Ботафого» рассчитан до конца 2029 года.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Локомотив Ботафого ЦСКА Зенит Сильянов Александр Витиньо Мартинс Матеус Попович Матия
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