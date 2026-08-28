«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки

В «Динамо» вскоре прибудут два новичка из Южной Америки.

«Зарплаты латино-новичков Динамо: Плата 1,7 млн евро/год, Мартинс – 1,5 млн евро/год.

25-летний эквадорец (цена 10+2 млн евро) + 23-летний бразилец (6+1) доберутся до Москвы в воскресенье, чтобы пройти медосмотр.

БГ планируют заявить обоих футболистов к ближайшим домашним матчам команды Шварца. 3 сентября москвичи сыграют против «Ахмата» на групповом этапе Fonbet Кубка Руси, а 6-го числа сразятся в дерби со «Спартаком» в РПЛ», – написал источник.