Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки

«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки

28 августа, 16:03
1

В «Динамо» вскоре прибудут два новичка из Южной Америки.

«Зарплаты латино-новичков Динамо: Плата 1,7 млн евро/год, Мартинс – 1,5 млн евро/год.

25-летний эквадорец (цена 10+2 млн евро) + 23-летний бразилец (6+1) доберутся до Москвы в воскресенье, чтобы пройти медосмотр.

БГ планируют заявить обоих футболистов к ближайшим домашним матчам команды Шварца. 3 сентября москвичи сыграют против «Ахмата» на групповом этапе Fonbet Кубка Руси, а 6-го числа сразятся в дерби со «Спартаком» в РПЛ», – написал источник.

  • 25-летний Плата в этом сезоне провел 29 матчей за «Фламенго», забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
  • На счету игрока 54 встречи, 9 забитых мячей и 9 ассистов за сборную Эквадора. На ЧМ-2026 он принял участие в 4 матчах и забил 1 гол.
  • В составе «Ботафого» Мартинс забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 91 матче.

Еще по теме:
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России 1
Маркиньос из «Спартака» назвал самого сложного защитника в РПЛ 6
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Ботафого Фламенго Динамо Плата Гонсало Мартинс Матеус
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
neim
1787930152
Интересно, а кого они должны "подсидеть", Артура, Рубенса или кто там ещё слева ? Ну не Бителло же ... Хотя может и для наших игроков конкуренцию составят, ведь иностранцев в Динамо не так много и лимит их пока не жмёт.
Ответить
Главные новости
ЦСКА сделал 15-миллионное предложение по форварду
22:35
⚡️ «Локомотив» уволил Галактионова после 4 лет работы
22:19
15
Галактионов ответил на вопрос об отставке
22:01
2
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
27
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
5
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
10
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
2
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
Все новости
Все новости
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
Вчера, 20:51
4
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
Вчера, 15:31
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
4 ноября
7
«Зенит» продаст защитника за 8 миллионов
29 октября
12
Бразильский клуб заинтересовался трансфером Вендела
29 октября
2
Игрок «Зенита» попал в серьезное ДТП
26 октября
9
Неймар оценил свое удаление за прикрытый рот
25 октября
Неймар получил красную карточку в Бразилии за «правило Винисиуса»
25 октября
3
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Иностранцу из ЦСКА понадобилась психологическая помощь после того как он увидел Россию
24 октября
10
Неймар раскрыл, чем займется после завершения карьеры
24 октября
4
Легионер ЦСКА задумал остаться в клубе до 2046 года
24 октября
2
Алвес из ЦСКА считает, что лучший игрок РПЛ выступает за «Динамо»
24 октября
Чемпион Европы близок к 2-летней дисквалификации
24 октября
Назван лучший иностранный центральный полузащитник в истории «Спартака»
24 октября
12
Вагнер раскрыл московский клуб, в который мог перейти после ЦСКА
23 октября
1
ФотоМойзес из ЦСКА кардинально изменил имидж
21 октября
3
Моуринью описал Винисиуса двумя словами
18 октября
Неймар определил лучшего игрока в мире
18 октября
2
Моуринью призвал Винисиуса покинуть «Реал»
17 октября
2
Моуринью заблокировал уход форварда из «Реала»
17 октября
2
Зенитовец Аугусто обвинил партнеров в своей низкой результативности
17 октября
2
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Я на стороне Марио»: Слуцкий – о трансфере Фернандеса в «Зенит» после ЦСКА
13 октября
2
Винисиуса описали одним словом после его странного удаления
11 октября
Пост Винисиуса после сумасшедшего удаления в матче с «Вильярреалом»
11 октября
На «Матч ТВ» бесстыдно оскорбили Винисиуса после его выходки
11 октября
«Реал» не рассчитывает на Винисиуса в Эль Класико
11 октября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+